Superman, lo scoiattolo e la battaglia di James Gunn con i test screening

News Cinema

James Gunn ha raccontato alcuni dei cambiamenti che gli avevano chiesto di fare al suo Superman, dopo le proiezioni di prova. Lui non si piega e non si spezza. E davvero lo scoiattolo ci stava!

Altro giro, altro turno di spiccia sincerità da James Gunn, che si sta godendo le reazioni al suo Superman e ha raccontato a Rolling Stone cosa implichi sottoporsi ai test screening. Ogni major organizza proiezioni private a porte chiuse di un film ancora in corso d'opera, per un pubblico che firma accordi di riservatezza: si chiede di compilare reazioni dettagliate, poi eventualmente si discutono i ritocchi al lungometraggio, arrivando anche a organizzare reshoot. Scherzando, Gunn si concentra sulle proteste del pubblico dei test screening verso la scena in cui Superman salva uno scoiattolo. Ma c'erano anche rimostranze sul ritmo frenetico. Leggi anche Superman, Brandon Routh elogia David Corenswet: "È fantastico, ho pianto almeno tre volte"

James Gunn ha resistito al responso dei test screening di Superman, nel limite del possibile!

Se avete visto Superman di James Gunn, ricorderete che in una sequenza il supereroe salva uno scoiattolo, proprio durante l'attacco in città di un mostro gigantesco. Per alcuni spettatori e spettatrici dei test screening del film presso la Warner Bros., la trovata ironica era davvero inaccettabile e troppo poco epica. Addirittura persino alcuni membri della troupe avevano fatto notare a James che, pur tenendo in conto la sua volontà di mostrare la gentilezza e il garbo infiniti di Kal-El, la deviazione per lo scoiattolo suonava un po'... blasfema. Ma James ha cercato di tirare dritto, anche per quanto riguarda qualche critica pesante al suo stile di regia e montaggio, per alcuni troppo veloce da seguire.

Penso sia stato il secondo o terzo momento più dibattuto del film. Perché l'abbiamo mostrato al pubblico di prova e alcuni non gradivano lo scoiattolo. Tipo: "Ma perché cazzo salva lo scoiattolo? Perché perde tempo a salvare uno scoiattolo?" C'era una versione del montato in cui l'avevo levato ma poi mi sono reso conto che lo scoiattolo mi mancava, "No, lo scoiattolo lo deve salvare". In più, mi ritrovavo nei guai con i suoi spostamenti nella scena se non l'avessi fatto volare dallo scoiattolo. Quindi ho rimesso lo scoiattolo, a dispetto delle proteste di alcune persone nella stessa troupe! [...]

Quando testi i film, quasi sempre, specialmente nelle prime proiezioni, una delle prime domande proposte è: "Troppo lento? Troppo veloce? Va bene così?" E i miei film hanno sempre ottenuto un'abbondanza di giudizi "troppo veloce", in maggioranza sul "troppo lento". Perché non sono indulgente. Non me ne sbatte nulla dei miei piccoli preziosi momenti, che per me contano tanto quando faccio un film. Voglio creare qualcosa che scorra il più possibile, e se questo significa che devo andare troppo veloce, a volte lo faccio. La questione è che mi devo trattenere.