Superman: Legacy, Rachel Brosnahan rompe il silenzio sul potenziale casting come Lois Lane

Rachel Brosnahan interpreterà Lois Lane in Superman: Legacy? L'attrice, tra le più gettonate sul web, ha commentato i rumours.

Rachel Brosnahan potrebbe interpretare realmente Lois Lane al cinema? Voci di corridoio sussurrano il potenziale casting dell’attrice di La fantastica signora Maisel in Superman: Legacy, ma a fare chiarezza è stata proprio l’attrice. Pare che Rachel Brosnahan sia la più gettonata agli occhi dei fan, che la vedrebbero perfettamente nel prossimo film DC al fianco di Clark Kent. James Gunn ha chiarito da tempo che Superman: Legacy non solo riporterà Clark Kent sul grande schermo con le fattezze di un nuovo attore, ma aiuterà anche a creare un nuovo equilibrio nell’universo DC. Ci sarà posto per Rachel Brosnahan?

Rachel Brosnahan in Superman: Legacy? L’attrice si sbottona e commenta i rumors

Nel corso del precedente weekend, sono emersi alcuni favoriti per Superman: Legacy, soprattutto come potenziali interpreti di Clark Kent e Lois Lane. In merito alla co-protagonista femminile, il nome più quotato è quello di Rachel Brosnahan. Ma in una recente intervista con The View, l’attrice in questione ha commentato la voce di corridoio tentando di fare chiarezza. Ad oggi la sua popolarità è strettamente legata a La fantastica signora Maisel disponibile su Prime Video, ma il futuro la porterà nell’universo DC? Le sue dichiarazioni non sono esattamente cristalline: l’attrice non ha negato né confermato le indiscrezioni, ma al tempo stesso ha invitato i fan a prendere con le pinze quanto emerge online, se non ufficiale.

Bisogna prendere tutto ciò che si legge online con le pinze: è questo il mio consiglio. Sarebbe meraviglioso, sono cresciuta guardando Lois Lane, questa giornalista di incredibile talento, che è tutt’altro che una damigella in pericolo. Coglierei al volo l’occasione se si presentasse.

Pur non avendo confermato o smentito il suo coinvolgimento, Rachel Brosnahan ha lasciato una porta aperta per Lois Lane. Come riportato da Screen Rant, secondo alcune voci di corridoio altre tre attrici risultano tra le papabili per il ruolo: Emma Mackey (Sex Education), Phoebe Dynevor (Bridgerton) e Samara Weaving (Scream VI). Nessuna delle tre attrici ha rilasciato un commento a riguardo. Le riprese di Superman: Legacy dovrebbero partire a gennaio 2024, come confermato da James Gunn. Fino ad allora, l’universo DC potrebbe custodire gelosamente le proprie novità. A detta di Screen Rant, i DC Studios potrebbero annunciare il nuovo Uomo d’Acciaio durante il Comic Con di San Diego 2023.