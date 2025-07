Superman, La Fortezza della Solitudine: 242 cristalli giganti con tutta la resina dell'East Coast e niente CGI per costruirla

News Cinema

James Gunn si è rifiutato di usare la CGI per dare vita alla Fortezza della Solitudine del suo Superman. Alla scenografa Beth Mickle il regista ha chiesto di costruire una struttura che fosse un omaggio moderno al Superman del 1978.

Chi ha familiarità con il fumetto di Superman, ben conosce La Fortezza della Solitudine, che altro non è che il rifugio del supereroe, che vi si reca per riposarsi dopo le battaglie più impegnative o semplicemente per riflettere in pace. Nella Fortezza della Solitudine l'Uomo d’Acciaio custodisce i suoi oggetti più cari e la memoria di suo padre Jor-El e di sua moglie Lara.

Anche nel Superman di James Gunn c'è La Fortezza della Solitudine, che appare dinanzi ai nostri occhi in tutto il suo splendore nella parte iniziale del film. Ebbene, sappiate che Gunn ha scartato l'idea di servirsi della computer grafica e ha voluto che venisse costruita e che avesse quindi una tridimensionalità. Il compito è stato affidato alla scenografa Bette Mickler, con cui il regista aveva lavorato per Guardiani della galassia 3. In una lunga intervista, l'artista ha parlato del suo lavoro, durato circa 22 settimane, di cui 6 per disegnare la Fortezza e ben 16 per costruirla.

La Fortezza della Solitudine di Superman: la costruzione di una meraviglia ghiacciata

Beth Mickle ha detto innanzitutto che La Fortezza della Solitudine è stata la sfida più impegnativa della sua carriera, anche perché sapeva di dover omaggiare il Superman di Richard Donner con Christopher Reeve senza però deludere il pubblico contemporaneo. Se ben ricordate, nel film del 1978 la Fortezza era formata da alti cristalli conficcati nel terreno.

Le scene all'esterno della Fortezza della Solitudine sono state girate sulle Isole Svalbard, un arcipelago fra la Norvegia e il Polo Nord. "Costruire la struttura" - ha raccontato la Mickle - "è stata un'enorme sfida. Abbiamo costruito 242 cristalli giganti, sono tutti veri". La scenografa ha aggiunto che è stata usata la computer grafica solo per creare il movimento della Fortezza, che viene fuori dalla neve. "I cristalli" - ha continuato - "erano fatti di resina. Nel 2023 abbiamo comprato tutta la resina della East Coast. Costava meno che usare la CGI".

Nella Fortezza della Solitudine ci sono dei robot che hanno i nomi dei numeri e che sono stati anche loro costruiti. Perfino i monitor dei computer erano veri, lo stesso dicasi per i pavimenti. Beth Mickle, naturalmente, era fiera della sua "creatura", ma quando David Corenswet le ha fatto i complimenti, si è sentita ancora più contenta:

(Quel giorno) non c'era nessuno dentro (la Fortezza) perché dovevano girare in esterna. Mi sono voltata e ho visto David che saliva i gradini. Indossava il suo mantello rosso. Si è avvicinato e con grande gentilezza mi ha fatto i complimenti per quel set.

Alla fine dell’intervista, è stato chiesto a Beth Mickle se ci sarà un Superman 2 sempre diretto da James Gunn. La scenografa si è limitata a rispondere: "Non mi è permesso parlare di quest'argomento". In effetti è presto per parlare di un seguito di Superman, anche se l'esordio al botteghino del cinecomic fa ben sperare in tal senso.