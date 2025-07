Superman, James Gunn e il tradimento della Marvel: "Non mi sono sentito affatto in colpa"

News Cinema

In sala con Superman, il regista James Gunn è anche direttore creativo dei DC Studios, dopo aver firmato la trilogia dei Guardiani della Galassia per i Marvel Studios e la Disney. Come ha vissuto il "tradimento"? Tranquillamente, anche perché non ne fu la causa (chi ha buona memoria capirà).

James Gunn non è solo il regista e sceneggiatore del fresco Superman, è anche insieme al producer Peter Safran il direttore creativo della reincarnazione dei DC Studios, al lavoro sul nuovo DC Universe. Un impegno corposo, che assume un significato particolare, considerando quanto Gunn sia stato importante per i Marvel Studios e la Disney (per chi scrive Guardiani della Galassia Vol. 3 rimane uno dei cinecomic migliori degli ultimi anni). Ospite del podcast Armchair Expert di Dax Shepard, James ha spiegato che non vive la situazione come un tradimento. Anche perché, parlando di tradimenti, lui qualche anno fa ne fu la vittima... ricordate? Leggi anche Superman: David Corenswet, James Gunn e l'idillio sul set, fra le mille domande di uno e le istruzioni ingombranti dell'altro

James Gunn: "Non ce l'ho con quelli della Marvel"

Reduce da Superman appena uscito, referente con Peter Safran del nuovo DC Universe, James Gunn ormai non pensa più ai Marvel Studios, dove ha lasciato il segno con la trilogia dei Guardiani della Galassia (più spin-off per Disney+). Chi ha buona memoria però dovrebbe ricordare quello che accadde tra Guardiani della Galassia vol. 2 (2017) e Guardiani della Galassia vol. 3 (2023): la carriera di Gunn sembrò frenare malamente, dopo che gli furono rinfacciati dalla rete dei suoi post provocatori di tanti anni prima (per i quali si era peraltro già scusato, in tempi non sospetti!). La Disney prese subito le distanze da lui, costrigendo i Marvel Studios di Kevin Feige a sospendere la collaborazione: nella pausa, James fu raccolto dalla concorrente Warner Bros. e dalla DC, per i quali diresse The Suicide Squad - Missione suicida (2021), dando inizio a quell'avvicinamento che ora l'ha portato dov'è. Per cui, come spiega James Gunn, ricostruendo ciò che accadde in quegli anni, non ha alcun senso di colpa per l'abbandono della Marvel / Disney...

No, non provai quella sensazione, perché di fatto mi licenziarono. Sentite, ci sono persone con cui ce l'ho lì alla Disney, ma di certo non sono quelli della Marvel, mi spiego? Mi hanno sempre sostenuto. Louis D'Esposito [copresidente, ndr] mi telefonava sempre. Lou e Kevin [Feige] sono stati grandi. Certo non ce l'ho con loro. Ma non mi sento per niente in colpa. Che cavolo, dovevo pur lavorare! Ho accettato un impiego per altre persone che mi piacevano allo stesso modo, tutto qui. [...]

Pensavo che la mia carriera fosse finita. Toby Emmerich della Warner Bros. venne da me e mi fece: "Un Superman di James Gunn, che dici?" Gli risposi: "Non lo so, amico mio". E lui allora: "Cosa ne dici di Suicide Squad?" Così elaborai un'idea, la presentai e loro: "Okay, facciamolo". [Lo stesso giorno alla Disney si offrirono di riassumermi, andai a casa di Kevin Feige per ringraziarlo] Scesi nella sua cantina, dove tiene tutte le action figure di Star Wars come in un museo, dissi: "Sì Kevin, è bellissimo, ma devo fare prima un'altra cosa". E - mio Dio, fa effetto ricordarselo proprio adesso - Kevin scattò: "Argh, non mi dire che fai Superman!"