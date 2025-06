Superman, James Gunn conferma le tre star dei Guardiani della Galassia coinvolte nel film DCU

News Cinema

James Gunn ha confermato che Superman offrirà una sorta di reunion ai Guardiani della Galassia: tre delle star del cast sono state coinvolte anche nel nuovo film del DCU. Di chi si tratta?

Superman non ha potuto fare a meno di alcuni dei suoi Guardiani della Galassia. O meglio è il regista ad aver coinvolto ancora una volta alcuni dei volti più iconici della trilogia Marvel. Prima di occuparsi del nuovo universo DC in qualità di co-presidente, James Gunn ha già dato prova del suo talento occupandosi in casa Marvel dei Guardiani della Galassia, realizzando tre film sul grande schermo ed uno speciale natalizio televisivo. E mentre il destino dei Guardiani risulta ancora incerto nel MCU, James Gunn avrebbe le idee ben chiare su come procedere e con chi nel DCU. Infatti ha coinvolto ben tre attori che in precedenza hanno lavorato con lui in Guardiani della Galassia.

Superman, James Gunn rivela tre attori di Guardiani della Galassia coinvolti nel film DCU

Ai microfoni di BuzzFeed, James Gunn ha rivelato di aver coinvolto tre star di Guardiani della Galassia anche in Superman, il primo film del DCU atteso fortemente questa estate al cinema. Secondo quanto riferito dal regista e sceneggiatore, in Superman sono stati coinvolti Pom Klementieff e Michael Rooker, entrambi membri della precedente trilogia Marvel dove hanno interpretato rispettivamente in Guardiani della Galassia Mantis e Yondu. In Superman, invece, presteranno entrambi la loro voce ai robot che si prendono cura di Kal-El nella Fortezza della Solitudine, una chicca che soltanto il doppiaggio originale offrirà al pubblico. E non è tutto: un altro membro acclamato del cast darà un contributo a Superman. James Gunn ha confermato il coinvolgimento di Bradley Cooper, ma senza specificare chi interpreterà in questo caso. In Guardiani della Galassia, invece, ha prestato la sua voce a Rocket.

Pom Klementieff è uno dei robot. Nella stessa scena, c'è Bradley [Cooper] e c'è Michael Rooker nei panni di un altro robot. Abbiamo due Guardiani proprio lì.