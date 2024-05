Superman, David Corenswet nella prima foto ufficiale: il post di James Gunn

News Cinema

Abbiamo finalmente la prima foto ufficiale di David Corenswet nelle vesti di Superman: James Gunn l'ha diffusa con un post sui social!

James Gunn ha deciso di sorprendere i fan di Superman pubblicando la prima foto ufficiale del film: con un post diffuso su Instagram, possiamo ammirare David Corenswet nel ruolo del supereroe kryptoniano. La pellicola segnerà il riavvio del DCU e arriverà in sala l'11 luglio 2025.

A distanza di un anno dall'annuncio di James Gunn e Peter Safran, nuovi CEO dei DC Studuos, sul piano decennale con cui hanno annunciato di voler rinnovare il DCU, arriva finalmente la prima foto ufficiale di Superman. La pellicola sarà la prima del capitolo 1, intitolato Dei e Mostri, con cui il DCU ripartirà sotto l'egida di Gunn. Il regista di Guardiani della Galassia ha scritto la sceneggiatura del film e ne sta dirigendo le riprese, attualmente in corso ad Atlanta.

Nel cast della pellicola, nel ruolo di Clark Kent/Superman abbiamo David Corenswet, affiancato da Rachel Brosnahan (La fantastica Signora Maisel) in quello di Lois Lane, mentre Nicholas Hoult sarà Lex Luthor. Il film seguirà le vicende di un giovane Clark, alle prese con la sua doppia identità di umano e kryptoniano e che è stato appena assunto come giornalista al Daily Planet a Metropolis. Dopo mesi di rumors su quale aspetto avrebbe avuto il nuovo Superman, è lo stesso Gunn a offrirci un primo sguardo alla sua nuova versione.

Nello scatto, diffuso con un post su Instagram, Superman è intento a indossare il costume, pronto a entrare in azione, mentre sullo sfondo il cielo di Metropolis è illuminato da una minacciosa luce violacea. A corredo dello scatto, il regista ha aggiunto una breve, ma significativa didascalia:

"Preparatevi"

Già in precedenza, al CinemaCon, Gunn è intervenuto per mostrare il primo logo ufficiale del film e ha anticipato ai fan che l'estate del 2025 sarà l'estate di Superman e a giudicare dalla prima foto ufficiale sembra davvero che il regista si prepari a giocare duro per regalare ai fan una nuovaversione dell'eroe kryptoniano.