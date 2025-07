Superman, David Corenswet ha ottenuto il supporto di Henry Cavill

News Cinema

David Corenswet è il nuovo Superman, ma ha confessato di aver scambiato qualche parola con chi l'ha preceduto nel ruolo.

David Corenswet tra non molto introdurrà il suo Superman nell’universo DC. Il rilancio da parte di James Gunn e Peter Safran ha comportato il sacrificio di chi in passato ha già interpretato e guidato verso il successo i personaggi più amati dei fumetti, incluso Henry Cavill. Protagonista del suo L'Uomo d’Acciaio, Cavill ha interpretato Superman anche nei film corali del DCEU per poi apparire l’ultima volta nella scena post-credit di Black Adam, suggerendo quindi un possibile ritorno. Poco dopo, però, è stato annunciato il reboot dell’universo DC, guidato da James Gunn che ha firmato sceneggiatura e regia del prossimo Superman. Ora David Corenswet ha confessato di aver parlato sia con Henry Cavill che con Tyler Hoechlin che l’hanno preceduto nel ruolo.

Superman, David Corenswet ha parlato con Henry Cavill del suo esordio DC

Quando Superman tornerà al cinema, avrà le fattezze di David Corenswet, attore che dovrà non solo dovrà sperimentare l’ebrezza di un personaggio tanto amato, ma anche accettarne l’eredità cinematografica. A precederlo, non molto tempo fa, è stato Henry Cavill la cui uscita di scena ha scatenato non poche polemiche tra i fan. Tuttavia Cavill non ha perso occasione nel manifestare tutto il suo supporto per il prossimo Clark Kent. Come rivelato a Beat 102 103, Corenswet ha avuto modo di scambiare qualche parola con l’attore:

Ho avuto la fortuna di scambiare lettere con Tyler Hoechlin e Henry Cavill, due personaggi che hanno interpretato Superman prima di me. Entrambi, curiosamente, hanno detto con parole loro: "Non ti darò consigli". E penso che sia una cosa molto Superman. Superman non è fatto per dare consigli o dettare come dovrebbero comportarsi gli altri. Mi hanno semplicemente trasmesso un incoraggiamento e un senso di "Divertiti", che credo sia anche il modo di fare di Superman. Sono stati molto incoraggianti e abbiamo avuto uno scambio molto piacevole e non vedo l'ora di incontrarli un giorno. Sarà fantastico quando potremo stare tutti insieme in una stanza.