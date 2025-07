Superman, David Corenswet difende la precedente versione di Henry Cavill

News Cinema

Tempo fa David Corenswet aveva espresso la sua opinione in merito al Superman di Henry Cavill ma, a distanza di anni, è tornato su quelle dichiarazioni per fare chiarezza.

Superman è di ritorno al cinema con le fattezze di David Corenswet, ma l’acclamato eroe DC negli anni è stato interpretato da numerose star del cinema e della TV, incluso Henry Cavill. La sua uscita di scena brucia ancora oggi agli occhi di alcuni fan particolarmente affezionati che non avrebbero rinunciato alla sua interpretazione dell’Uomo d’Acciaio. Ma con l’arrivo di James Gunn e Peter Safran alla presidenza, i DC Studios hanno apportato significativi cambiamenti nel proprio mondo dell’intrattenimento, rilanciando ogni eroe e la propria storia rendendo quell’universo interconnesso. Per Henry Cavill non c’è mai stata una concreta possibilità di riprendere il suo ruolo, non dopo aver guidato Clark Kent nell’era di Zack Snyder. A distanza di tempo, anche Corenswet ha voluto difendere il collega spezzando una lancia a favore di quella versione più oscura di Superman.

Superman, David Corenswet difende l’interpretazione di Henry Cavill

Era il 2019 e David Corenswet aveva ammesso ad Entertainment Weekly che il suo sogno più grande era quello di interpretare Superman un giorno. All’epoca, però, quel ruolo era toccato ad Henry Cavill e, a tale proposito, Corenswet aveva ammesso che qualora ne avesse avuto la possibilità avrebbe voluto riproporre un tono più luminoso per quel personaggio. “Mi piacerebbe vedere qualcuno fare una rivisitazione ottimista e retrò di Superman. Adoro l'interpretazione dark e grintosa di Henry Cavill, ma mi piacerebbe vedere la prossima molto luminosa e ottimista”, aveva dichiarato allora. Non sapeva che, di lì a qualche anno, James Gunn l’avrebbe poi scelto per guidare una nuova era di supereroi.

A distanza di anni, però, quelle dichiarazioni sono tornate a galla ed è stato proprio David Corenswet ad affrontarle. In una recente intervista con GQ, l’attore ha spiegato perché crede che quella prospettiva non sia invecchiata così bene:

Credo sia stata la cosa meno interessante che potessi dire. Semplicemente perché con un personaggio grandioso come Superman, ci vogliono grandi artisti, sceneggiatori e attori per esplorarne tutte le possibilità. L'unico modo in cui diventano noiosi è se continui a fare la stessa cosa più e più volte. E così, proprio come Chris Nolan ha preso Batman e ha fatto qualcosa di più oscuro e concreto con il personaggio, Zack Snyder e Henry Cavill hanno esplorato un lato di Superman che non era stato esplorato sul grande schermo. Quindi, tutto quello che stavo dicendo è che lo stanno facendo così bene. Quando avranno finito, mi piacerebbe vedere il prossimo fare l'opposto, e vediamo l'altro lato. Allo stesso modo, dopo i film di Batman di Chris Nolan e dopo Matt Reeves e Robert Pattinson, ci sono molte persone che dicono: ' Dov'è il nostro Batman divertente, stravagante e fantastico?’.