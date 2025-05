Supergirl, riprese terminate per il cinecomic: arriva la conferma di Milly Alcock

News Cinema

Le riprese di Supergirl, secondo cinecomic prodotto dai DC Studios, si sono concluse: a confermarlo è stata la sua protagonista Milly Alcock.

Milly Alcock ha confermato che sono terminate le riprese di Supergirl, prossimo cinecomic dei DC Studios in arrivo al cinema dopo Superman. L'attrice, che interpreta il ruolo di Supergirl/Kara Zor-El, ha condiviso un aggiornamento sulla produzione del film mentre era ospite al Tonight Show con Jimmy Fallon.

Supergirl, Milly Alcock conferma che le riprese sono terminate

Dopo le parole di James Gunn in un post su Instagram, arriva anche la conferma di Milly Alcock: le riprese di Supergirl sono terminate. Diretto dal regista Craig Gillspie e sceneggiato da Ana Nogueira, il film è entrato nella fase della post-produzione e si prepara ad arrivare al cinema. Ospite nel talk show di Jimmy Fallon, l'attrice ha sviato abilmente tutte le domande sul film, limitandosi a rispondere in maniera scherzosa:

"Cosa posso dire del film? Posso dire che...sono Supergirl"

Il cinecomic è atteso in sala per l'estate del 2026, ma sembra che Supergirl debutterà già in Superman, il film con protagonista David Corenswet che debutterà al cinema a luglio 2025. Con questo film, il DCU ripartirà ufficialmente, mettendo in movimento i piani di James Gunn e Peter Safran. Basato sulla serie di fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, il cinecomic si prenderà delle libertà con il materiale narrativo originale, pur mantenendo inalterato il nucleo emotivo della storia.

Dalle ultime informazioni sulla timeline del DCU rivelate da James Gunn, tra Superman e Supergirl i fan non resteranno a bocca asciutta, ma potranno godersi Lanterns, la serie tv sulle lanterne verdi con protagonista Aaron Pierre e Nathan Fillion, che verrà introdotto in Superman.