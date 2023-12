"Supereroi insieme": con Chi Segna Vince torna la bellissima iniziativa di Medicinema Italia - partecipa all'anteprima!

News Cinema

Con l'anteprima dell'atteso film Chi Segna Vince distribuito da The Walt Disney Company Italia, torna la raccolta fondi di Medicinema Italia "SUPEREROI INSIEME", per un percorso dedicato a bambini e ragazzi con patologie complesse in cura presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma. Prenotati e dai il tuo contributo.

Dopo il successo del primo evento nel mese di maggio scorso, il nuovo appuntamento a sostegno dell'iniziativa di Medicinema Italia "SUPEREROI INSIEME", per un percorso dedicato a bambini e ragazzi con patologie complesse in cura presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma, , è fissato per il 10 gennaio con l'anteprima del film Searchlight Pictures Chi segna vince diretto da Taika Waititi e interpretato da Michael Fassbender , con un giorno di anticipo rispetto all'arrivo nelle sale (l'11 gennaio 2024).

Grazie alla collaborazione di lunga data con The Walt Disney Company Italia, le proiezioni speciali di raccolta fondi avverranno infatti mercoledì 10 gennaio 2024 alle 20 a Roma al cinema The Space Moderno, a Milano al Multisala Gloria Notorious e a Genova al The Space Porto Antico.

Clicca qui e prenota subito il tuo biglietto per l'anteprima di Chi Segna Vince e contribuisci all'iniziativa "Supereroi insieme"

Cos'è l'iniziativa "SUPEREROI INSIEME" di Medicinema Italia e come partecipare all'evento e alla raccolta fondi





I supereroi non sono sempre adulti, spesso hanno pochi anni di vita, ma affrontano sfide difficili senza mai perdere il sorriso. Si tratta di bambini e ragazzi con patologie complesse in cura presso i reparti pediatrici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma. Bambini e ragazzi che affrontano la malattia con lunghe degenze in ospedale, controlli frequenti, percorsi di riabilitazione, vivendo le implicazioni cliniche, ma soprattutto psicologiche di queste patologie in relazione alla loro età.

A loro è dedicata l’iniziativa di raccolta fondi di Medicinema Italia "SUPEREROI INSIEME" che mira a sostenere un percorso specifico in cui, attraverso proiezioni cinematografiche sui supereroi e attività creative come il fumetto, i bambini e i ragazzi possano esprimere le loro emozioni e paure. Questa esperienza sarà condivisa anche con ragazzi che non sono in cura presso il Gemelli proprio per promuovere l’inclusione e il confronto tra pari. Un team di specialisti del Policlinico misurerà i benefici raggiunti soprattutto nel miglioramento dello stato psicofisico e nella riduzione di ansia e stress.



Per partecipare all’evento e sostenere la raccolta fondi si richiede un contributo pari a 15 euro a persona attraverso il sito ufficiale di Medicinema Italia.

La partecipazione è gratuita per i bambini fino a 6 anni e le prenotazioni verranno raccolte entro e non oltre l'8 gennaio 2024. La conferma di prenotazione dovrà essere stampata o mostrata da cellulare all’ingresso al personale addetto. La prenotazione è obbligatoria per l’accesso in sala.

Chi Segna Vince: la trama e il trailer del film di Taika Waititi con Michael Fassbender

Campioni, film diretto da Taika Waititi con Michael Fassbender, uscirà in tutti i cinema l'11 gennaio 2024, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Il film, basato su una storia vera, segue la nazionale di calcio delle Samoa Americane, tristemente nota a causa della brutale sconfitta 31 a 0 subita nel 2001. Mentre si avvicinano le qualificazioni alla Coppa del Mondo, la squadra ingaggia l’allenatore sfortunato e anticonformista Thomas Rongen (Michael Fassbender) sperando che possa riuscire a risollevare le sorti della peggiore squadra di calcio del mondo..



Chi Segna Vince: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Taika Waititi con Michael Fassbender - HD

Cos'è Medicinema Italia?

Medicinema Italia – Il cinema che cura è un’organizzazione non profit che utilizza la cineterapia a scopo riabilitativo. Nata nel 2013 ed ispirata a Medicinema UK è il l primo progetto a livello nazionale che utilizza il cinema e la cultura quali strumenti per il miglioramento della qualità della vita.