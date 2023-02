Super Mario Bros, un film spin-off su Donkey Kong in arrivo? C'è qualcosa di vero? Ragioniamo.

News Cinema

La macchina delle voci si è avviata più di un anno fa e qualcuno rimane convinto che da Super Mario Bros. - Fil Film (al cinema dal 6 aprile) deriverà uno spin-off dedicato alla sua prima storica nemesi, Donkey Kong. C'è qualcosa di vero? In attesa di conferme ufficiali, quattro fattori giocano a favore.

Con Super Mario Bros. - Il Film in arrivo al cinema dal 6 aprile, la sete dei fan aumenta ancora prima di essere placata, e si legge da più di un anno in rete della possibilità di uno spin-off dedicato a Donkey Kong, che compare nel trailer del cartoon e in originale, come sappiamo, è doppiato da Seth Rogen. Ma c'è qualche conferma o per ora si tratta soltanto di speranze, sostenute da voci molto labili? Leggi anche Super Mario Bros. - Il Film: Una nuova clip mostra (finalmente) Donkey Kong Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Donkey Kong, uno spin-off da Super Mario Bros. - Il Film?

Non che la Nintendo avesse un'enorme fretta di avallare Super Mario Bros. - Il Film, realizzato dall'Illumination Entertainment dei Minions, per conto della Universal. Nerdismi cinefili-ludici a parte, che danno la forza di rivalutare qualsiasi cosa, il Super Mario Bros. del 1993 con Bob Hoskins e John Leguizamo fu un disastro economico e per l'azienda non di certo un fiore all'occhiello. Dopo tanto tergiversare, l'idea che rapidamente dall'imminente film di animazione discenda già uno spin-off, senza nemmeno verificare l'esito di questo, appare un po' azzardata per il rigore di Shigeru Miyamoto, che ricordiamo del film è anche coproducer. Allo stesso tempo giocano a favore di queste voci tre fattori.

Il primo è che la Nintendo aveva già annunciato nel 2021 di avere in cantiere nuovi progetti animati relativi alle sue proprietà, anche se non è stato citato esplicitamente alcun personaggio, né alcun partner specifico nel settore audiovisivo. Una voce messa in giro nel novembre 2021 aveva parlato proprio di questo spin-off, ed è l'origine di queste speranze.

Il secondo fattore è che a ridosso di quelle voci la Nintendo avviò un'espansione del loro parco a tema di Osaka, il Super Nintendo World, proprio con una sezione dedicata a Donkey Kong (che avrebbe però senso a prescindere, data l'importanza del personaggio nella loro scuderia).

Il terzo fattore è che una major come la Universal, partner nodale dell'operazione Super Mario Bros. - Il Film, è pur sempre una delle major hollywoodiane più di rilievo, e si sa che i grandi studi ormai vivono di "universe" (gioco di parole involontario). In questa dinamica degli universi narrativi, legarsi a partner come Marvel, Lucasfilm o Nintendo significa avere già serbatoi rodati di personaggi, mondi e/o storie intrecciate, e non rimane che trasporre o articolare questi intrecci al cinema o sulle piattaforme. Difficilmente si parte ormai con la prospettiva di un lavoro autoconclusivo.



Super Mario Bros. - Il Film: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD





Il quarto fattore è che l'Illumination Entertainment è uno degli studi di animazione più accaniti, in materia di sequel e filiazioni: finora abbiamo visto tre capitoli di Cattivissimo Me (con un quarto in arrivo nell'estate 2024), due Minions che di quell'altra saga sono appunto spin-off, due Sing e due Pets (con un terzo atto in lavorazione ancora senza data d'uscita).

Tirando le somme, non si hanno al momento prove che sia in cantiere uno spin-off cinematografico concentrato su Donkey Kong, ma tutto ciò che circonda l'attività della Nintendo sul grande schermo lo renderebbe parecchio plausibile. Oltretutto, è bene ricordare che lo scimmione debuttò nel 1981 negli arcade insieme proprio a Mario, con il gioco che portava però il suo nome, e che il primo Mario Bros. sarebbe sbarcato in sala giochi solo nel 1983. Kong da solo poi ha negli anni acquisito un'aura non necessariamente da villain: già nel Donkey Kong Jr. del 1982 suo figlio, controllato dal giocatore, cercava di salvarlo, mentre i platform targati Rare degli anni Novanta, quelli della serie Donkey Kong Country per SNES, lo cementarono nell'immaginario come alternativo eroe nel mondo Nintendo, alla stregua dell'idraulico baffuto.