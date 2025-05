Super Mario Bros, il secondo film ha un titolo ufficiale... che i fan riconosceranno!

News Cinema

In un elenco di uscite Universal compare il titolo ufficiale del seguito del grande successo Super Mario Bros. - Il Film: è preso in prestito da uno dei videogiochi più importanti e popolari della saga. Se avete controllato Mario negli anni Novanta, lo avrete già indovinato.

Il seguito di Super Mario Bros. - Il Film, strepitoso successo del 2023, è in arrivo da Universal, Illumination e Nintendo: è stato avvistato il suo titolo su una fonte ufficiale e, se siete fan ultradecennali della saga videoludica, avevate già avuto un buon indizio dall'apparizione del dinosauro Yoshi negli end credits del primo capitolo. Proseguendo con gli indizi: il sequel, al cinema nell'aprile 2026, avrà lo stesso titolo di un videogioco importantissimo nella storia di Mario, il gioco che traghettò il suo mondo dagli 8 ai 16 bit, dal NES al SNES. Andiamo, a questo punto dovreste esserci già arrivati... o avrete riconosciuto lo screenshot nell'immagine in alto! Leggi anche Super Mario Bros. - Il film, tutto quello che serve per rivederlo al meglio

Super Mario World è il titolo del seguito di Super Mario Bros. - Il Film!