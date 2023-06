Super Mario Bros. - Il film, una clip esclusiva dai contenuti extra su Toad, per l'uscita in Ultra HD 4K e Blu-ray

News Cinema

Super Mario Bros. - Il film è disponibile in versioni digitali fisiche Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, anche da collezione. Per celebrare l'uscita, vi mostriamo in esclusiva una clip in italiano dai contenuti extra. Com'è nato il personaggio di Toad per il cartoon Illumination e Nintendo?

Super Mario Bros. - Il film è sbarcato da poco anche in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd sotto etichetta Universal Pictures Home Entertainment, e possiamo mostrarvi in esclusiva una clip in italiano dai contenuti extra: il comico Keegan Michael Key spiega come abbia dato vita a Toad sullo schermo, in accordo con i registi, lo sceneggiatore e tutto il team dell'Illumination. Sapeva che i fan sarebbero stati molto esigenti, per non parlare della Nintendo, ma Keegan ha avuto comunque la libertà di improvvisare e di scatenarsi...



Super Mario Bros. - Il Film: Contenuto Esclusivo dagli Extra del Blu-Ray: "Il mondo dei Todd" - HD

Super Mario Bros. - Il film, l'uscita digitale dopo il trionfo al cinema