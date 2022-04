Sulle nuvole arriva al cinema: trailer, trama e intervista video al neo regista Tommaso Paradiso

News Cinema

Guarda la nostra video intervista a Tommaso Paradiso e ai suoi due attori protagonisti, Barbara Ronchi e Marco Cocci. Sulle nuvole è il film che segna l'esordio dietro la macchina da presa del celebre cantante, e qui c'è tutto quel che vi serve sapere.

Debutta oggi martedì 26 aprile al cinema, per restarvi anche il 27 e il 28, Sulle nuvole, che come si potrebbe intuire dal titolo (lo stesso di un brano suo primo album da solista, "Space Cowboy", uscito da poco) segna l'esordio alla regia di Tommaso Paradiso, popstar amatissima dal pubblico italiano, già leader della band TheGiornalisti.

Nato da un'idea dello stesso Paradiso, che la ha poi trasformata in copione assieme a due esperti sceneggiatori come Chiara Barzini e Luca Infascelli, Sulle nuvole non poteva non raccontare una storia di musica e di amore.

Di cosa parla Sulle nuvole

La storia è quella di Nic, giovane uomo che incontriamo ubriaco e scalcinato per le vie di Roma, nel mezzo della notte, e che vediamo attaccarsi a un citofono. Poi, con un taglio di montaggio (opera di Patrizio Marone) scopriamo come Nic, ugualmente scalcinato, è tornato a Roma da Cecina, paesino del livornese dove vive allo stato brado occupandosi del suo amato orto e accudito da un vicino di casa devoto e paziente. Nic tornava per lavorare, un lavoro a caso, ma ha ovviamente mandato tutto in vacca, e si è ritrovato messo malissimo a citofonare a quella che, vent'anni prima, prima che lui mandasse tutto in vacca, era stata la sua fidanzata e la sua musa. Perché venti e più anni prima Nic era una giovane cantante pieno di talento di amore per la sua Franca, che in realtà di chiama Francesca, che però una volta arrivato in cima, tra alcol e tradimenti, ha perso la fidanzata e pure la musica.

Al contrario di Nic, ora Francesca ha una vita stabile e felice. Ha un marito e due figli, e un lavoro di successo. E suo marito è anche comprensivo, oltre che medico, visto che accoglie in casa quello sbandato di Nic, per evitare che finisca male. E così, costretti a convivere, Nic e Francesca rivivranno il loro passato, e noi con loro, noi che ci chiediamo se Nic si rimetterà in sesto, se tornerà alla musica o meno, e se Francesca baratterà la felicità e la stabilità del presente con i ricordi e la passione del passato.





I protagonisti del film

Per interpretare Nic, Tommaso Paradiso ha scelto il 48enne Marco Cocci, quello che fu il Tommaso Paladini dell'Ovosodo di Paolo Virzì, il ragazzo ricco coi dreadlocks che diventava amico del proletarissimo Piero di Edoardo Gabriellini, e che - cosa di una certa qual importanza in questo film - è anche un musicista, oltre e prima che un attore.

Nel ruolo di Franca c'è invece Barbara Ronchi, che è una delle migliori nuove interpreti del nostro cinema, voluta in ruoli da protagonista o di primissimo piano nei loro film da registi come Marco Bellocchio, Carlo Sironi, Francesco Bruni, Claudio Noce.

A completare il cast ci sono anche Paolo Briguglia (il marito di Francesca) e Sergio Romano (il manager di Nic), ma spiccano nel film cammei di personaggi celebri come Linus e Nicola Savino, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e Gazzelle, tutti nei panni di loro stessi. E non manca un cammeo "hitchcockiano" dello stesso Tommaso Paradiso.





Sulle Nuvole è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici e sarà al cinema il 26, 27 e 28 Aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures.