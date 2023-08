Sulla giostra - Claudia Gerini e Lucia Sardo in prima visione su Rai Movie

News Cinema

Il complesso e delicato rapporto fra due donne è al centro di Sulla giostra, girato quasi interamente in Puglia e trasmesso stasera - 09 agosto - in prima visione su Rai Movie.

Sulla giostra sancisce il ritorno della sceneggiatrice Giorgia Cecere dietro la macchina da presa, dopo l'ultimo progetto firmato da regista nel 2015. Presentato, in concorso, al Bif&st (Bari International Film Festival), il lungometraggio ha debutto in sala a settembre 2021. Dopo circa due anni, sarà quindi finalmente trasmesso in prima visione stasera - 09 agosto - su Rai Movie, alle 21:20 circa. Scopriamo quindi qualche dettaglio della trama e del cast, in cui spicca la presenza di Claudia Gerini e Lucia Sardo.

Sulla giostra - Trama e cast del film con Claudia Gerini e Lucia Sardo

Irene, donna affascinante e determinata, ha lasciato in giovane età il suo paesino nel Salento per trasferirsi a Roma, dove si è costruita una famiglia e gestitisce una casa di produzione. Con il passare del tempo Irene divorzia poi dal marito poco presente e si concentra sulla crescita di suo figlio adolescente. Un problema economico la costringerà, però, a tornare nel Salento, per vendere la sua vecchia ed affascinante casa di campagna, dalla quale era fuggita. Nell'abitazione vive la vecchia governante Ada, che si occupa della madre di Irene, Carla, e che non ha intenzione di lasciare quella che ormai considera casa sua. Inizialmente infastidita dalla sua presenza, Irene riuscirà proprio grazie ad Ada - e a Gianni, l'agente immobiliare incaricato della vendita - a riconnettersi con le sue radici e a riscoprire la potenza delle piccole cose e dell'amore.

A vestire i panni della protagonista troviamo Claudia Gerini. L'attrice, apparsa nel 2021 in altri tre progetti - Diabolik, Per tutta la vita e Lasciarsi un giorno a Roma - debutterà poi, l'anno successivo, alla regia, con Tapirulàn - presentato sempre al Bif&st. Quest'anno ha invece preso parte a Lo sposo indeciso ed è attesa ne I peggiori giorni - dal 14 agosto al cinema - e ne L'ordine del tempo di Liliana Cavani. A prestare corpo e voce ad Ada è invece Lucia Sardo, premiata al Bif&st con il Premio Mariangela Melato per il cinema. Completano poi il cast Paolo Sassanelli - Filippo, l'ex marito di Irene -, Alessio Vassallo - Gianni, l'agente immobiliare -, Lucia Zotti, Alessia Chiuri ed Edoardo di Lernia. La regia, come accennato, è invece a cura di Giorgia Cecere, che si è occupata anche della sceneggiatura insieme a Pierpaolo Pirone. Sulla giostra è stato girato quasi interamente in Puglia, in provincia di Lecce - fra Alessano, Castrignano e Santa Maria Di Leuca - e zone limitrofe. Appuntamento dunque a questa sera, per scoprire il complesso e delicato rapporto fra Irene ed Ada.