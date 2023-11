Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani in anteprima alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento

News Cinema

Le Giornate Professionali di Cinema, che si svolgeranno a Sorrento dal 28 novembre al 1° dicembre, ospiteranno l'anteprima della nuova commedia di e con Alessandro Siani, intitolata Succede anche nelle migliori famiglie e in uscita il 1° gennaio del 2024.

Chi andrà a Sorrento per le Giornate Professionali di Cinema, che si svolgeranno dal 28 novembre al 1° dicembre, avrà la fortuna di vedere in anteprima Succede anche nelle migliori famiglie, che è il nuovo film di Alessandro Siani. La proiezione si terrà nella Sala Sirene dell'Hilton Sorrento Palace mercoledì 29 novembre, subito dopo la convention di 01 Distribution, che distribuisce il film. L'arrivo nelle sale è previsto invece per il 1° gennaio 2024.

Alessandro Siani è anche protagonista di Succede anche nelle migliori famiglie, in cui si lascia affiancare da attori di primo piano come Cristiana Capotondi, Euridice Axen, Dino Abbrescia, Sergio Friscia e Anna Galiena. Il film è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano.

Succede anche nelle migliori famiglie: la trama e i temi

Succede anche nelle migliori famiglie, che è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, segna una fase nuova per Alessandro Siani, che, arrivato al 7° film, abbandona la favola, o realismo magico, per cambiare atmosfere e affrontare altri temi. Qui, come si evince dal titolo, la vicenda ruota intorno a una famiglia: i Di Rienzo, che precipitano nella totale confusione quando muore improvvisamente il "capobranco". Senza di lui la moglie Lina si sente smarrita ei tre figli vengono anche loro destabilizzati, in particolare Davide, considerato la pecora nera del piccolo nucleo, formato anche dai suoi fratelli Renzo e Isabella. I Di Rienzo hanno sempre pensato che Davide non fosse particolarmente intelligente né scaltro, e non credono ai propri occhi quando vedono che dell'assurda situazione che si viene a creare, Davide si rivela una preziosa risorsa.

Si ride molto in Succede anche nelle migliori famiglie, in cui non mancano le gag, ma, come negli altri lavori di Siani, c'è spazio per la dolcezza e il romanticismo. Arriveranno anche i colpi di scena.

Il cinema in 4 giornate

Le Giornate Professionali di Cinema sono un appuntamento fondamentale per l'intera filiera dell'industria cinematografica. Le case di distribuzione illustreranno i loro listini (e cioè i loro film della nuova stagione) nel corso di convention che sempre più sono diventate veri e propri eventi. Quanto agli esercenti, potranno rendersi conto di cosa offre il mercato cinematografico in modo da organizzare la programmazione delle loro sale.

Le Giornate Professionali di Cinema sono organizzate dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA, con il sostegno della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania e della SIAE. Comingsoon.it sarà presente.