Studio Ghibli, dopo Hayao Miyazaki un futuro per lo studio con la Nippon Television

Lo Studio Ghibli ha scelto: per sopravvivere ha accolto come azionista di maggioranza la Nippon Television (NTV), il network che negli anni ha sostenuto lo studio già in diverse maniere. Si guarda al dopo Hayao Miyazaki e al dopo Toshio Suzuki, il producer storico dei loro anime.

Mentre aspettiamo con curiosità Il ragazzo e l'airone, ultima fatica del grandissimo Hayao Miyazaki nei cinema italiani dal 1° gennaio 2024, il leggendario Studio Ghibli pensa al futuro, a una gestione più solida del suo patrimonio artistico ed economico, per una nuova era che prima o poi dovrà necessariamente fare a meno del maestro e anche del producer storico dello studio, Toshio Suzuki. Questo futuro passa per la Nippon Television.



La Nippon Television diventa azionista di maggioranza dello Studio Ghibli

Con il nume tutelare creativo Hayao Miyazaki di ormai 82 primavere, con il producer storico dello studio Toshio Suzuki che ha toccato i 75, con la scomparsa dell'indimenticato Isao Takahata nel 2018, è comprensibile che lo Studio Ghibli pensi a come rendere più solido il proprio futuro. Goro Miyazaki, figlio di Hayao, ha già - come ci ricorda Variety - declinato l'idea di ereditare tutto, almeno non da solo. Un partner molto solido è appena stato trovato ed è dopotutto un partner di lunga data: la Nippon Television diventerà infatti l'azionista di maggioranza dello studio, con una quota del 42.3%, e presto alcuni executive dell'emittente entreranno nel consiglio d'amministrazione del Ghibli, da oggi quindi una sussidiaria dell'NTV.

Mentre registra ottimi incassi in patria Il ragazzo e l'airone, ultima regia di Hayao, l'entrata della Nippon Television nella gestione dell'azienda dovrebbe limitare i traumi. L'NTV infatti nei decenni ha avuto un rapporto proficuo di collaborazione con quegli autori, mandando in onda Nausicaa della Valle del Vento nel 1985, quando lo Studio Ghibli con quel nome non esisteva ancora. La Nippon Television cofinanziò un capolavoro come Kiki - Consegne a domicilio e fu socia dell'operazione Museo Ghibli a Mitaka, inaugurato vent'anni fa. In altre parole, l'entrata del gruppo nella gestione e nella proprietà dello studio è una mossa naturale, che almeno per il momento scongiura i rischi di chiusura, quando i cofondatori si ritireranno definitivamente.

Il comunicato congiunto Ghibli-NTV recita: "Siccome la Nippon Television ha mantenuto un lungo rapporto di lavoro con lo Studio Ghibli rispettandone sempre i valori, eravamo fiduciosi di poter proteggere permanentemente l'artigianalità e il brand Studio Ghibli." Leggi anche Hayao Miyazaki non si ritirerà: Il ragazzo e l'airone non sarà il suo ultimo film