Studio 666: il trailer red band dell'horror-comedy dei Foo Fighters è rosso di sangue grondante

News Cinema

Gore estremo e giocosissimo nel trailer "per adulti" del film nato da un soggetto di Dave Grohl che lo vede protagonista assieme ai membri della sua band. Studio 666 debutta negli USA il 25 febbraio. A quando in Italia?

La data d'uscita negli Stati Uniti è fissata per il 25 febbraio, e quindi è normale che l'attività promozionale attorno a Studio 666, l'horror comedy nata da un soggetto di Dave Grohl e da lui interpretata assieme ai suoi Foo Fighters si vada intensificando.

Ecco quindi apparire online un trailer red band del film, dove - dopo l'introduzione dello stesso Grohl, vengono mostrate una serie di sequenze ad altrissimo (e giocosissimo) tasso di gore. I più sensibili tra di voi sono quindi avvisati.

Gli altri, si godano questo gustoso trailer red band di Studio 666, che speriamo di poter vedere presto anche in Italia.

Nel film i Foo Fighters si trasferiscono in una villa di Encino, intrisa di macabre storie del rock and roll, per registrare il loro decimo album. Una volta dentro la villa e iniziate le registrazioni, però, Dave Grohl si trova alle prese con forze soprannaturali che minacciano sia il completamento dell'album che la vita dei membri della band.

Studio 666: trailer red band della commedia horror coi Foo Fighters





Studio 666 è diretto da BJ McDonnell (uno con una lunga esperienza di video musicali alle spalle, ma anche come operatore sui set di film come The Interview, Zombieland - Doppio colpo, Annabelle 3 e l'imminente Top Gun: Maverick, nonché regista dello slasher Hatchet III) a partire da un soggetto di Dave Grohl sceneggiato da Jeff Buhler (autore dei copioni di recenti remake horror come The Grudge e Pet Sematary) e da Rebecca Hughes (la serie tv di Mike White Cracking Up). Oltre a Grohl, nel film ci sono anche gli altri Foo Fighters: Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee. Ad affiancarli gli attori Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega e Jeff Garlin.