Stray diventa un film di animazione, mentre l'Annapurna Pictures dopo Nimona potenzia la sua offerta animata

L'Annapurna Pictures, forte del salvataggio di Nimona venduto a Netflix, ha deciso di potenziare le attività della sua divisione espressamente dedicata all'animazione. Arriveranno tra gli altri l'adattamento del videogioco Stray (Annapurna Interactive) e il nuovo film di Chris Wedge, creatore dell'Era glaciale.

L'Annapurna Pictures da qualche anno ha diversificato la sua offerta con il ramo Annapurna Interactive, pubblicando videogiochi indie di successo come Stray: il recente salvataggio del progetto Nimona degli ex-Blue Sky Studios, poi venduto a Netflix e acclamato, è stato invece il primo atto della più nuova sottodivisione Annapurna Animation, inaugurata nel dicembre 2022 e affidata agli ex-Disney Robert Baird e Andrew Millstein. Quali sono i progetti in ballo? Le varie divisioni cominciano a comunicare...



L'Annapurna porta al cinema il gatto di Stray e il ritorno di Chris Wedge con Foo

Uscito nell'estate 2022, il videogioco Stray del BlueTwelve Studio è stato un grandissimo successo ed è risultato di gran lunga il più popolare dell'Annapurna Interactive: la storia ci dà il controllo di un gatto, che deve attraversare una citta sotterranea del futuro, popolata da robot e batteri mutanti, in compagnia di un drone amichevole, B-12. Diventerà un film animato. Non chiamatelo "cyberpunk", perché l'ottimismo di fondo della vicenda è quello che regge per gli sviluppatori la loro opera "hopepunk". Robert Baird, a capo della divisione animata dell'Annapurna, ha spiegato a Entertainment Weekly: "È un gioco su ciò che ci rende tutti umani, eppure non ci sono esseri umani. È un buddy movie su un gatto e un robot, c'è una dinamica divertente. La commedia viene spontanea, ma nel film non ci sarà nemmeno un singolo essere umano. Credo che il gioco sia stato così popolare anche per questa ragione, vedi il mondo dal punto di vista di un gatto adorabile. Come ci sono riusciti? Come ci riusciremo noi nel film? Ce la faremo, anche se a volte sembra impossibile, ma sappiamo qual è l'essenza del gioco e quale sia la chiave per raccontare la storia. [...] Mi piace il termine hopepunk, se riusciremo con questo adattamento a darvi giustizia, questo sarà il primo e più grande film hopepunk mai realizzato!"

Tra gli altri progetti in lavorazione, sappiamo che Nick Bruno, coregista di Nimona, sta già lavorando su una nuova opera a soggetto originale, mentre le radici negli ex-Blue Sky Studios si fanno più forti: l'Annapurna Animation aprirà infatti le porte a Chris Wedge, che di questi fu cofondatore e per i quali creò la saga dell'Era Glaciale. Il suo nuovo film di animazione, Foo, è già in lavorazione.