Steve Della Casa nuovo direttore artistico del Torino Film Festival

Steve Della Casa, critico, regista e storico del cinema, che del festival di Torino è stata una delle colonne portanti e che ha diretto dal 1998 al 2002, torna sulla poltrona di direttore artistico per l'edizione del 40 anni.

Stefano Della Casa, più noto come Steve, critico, storico del cinema e regista, è il nuovo direttore artistico del Torino Film Festival. Succede a Stefano Francia di Celle che ha scelto di tornare in Rai, dopo due anni di aspettativa, al termine del suo mandato. Della Casa è stato uno dei fondatori della manifestazione torinese quando ancora si chiamava Festival Cinema Giovani e l'ha già diretta dal 1998 al 2002.

Sarà lui a presiedere la prossima edizione straordinaria per festeggiare la 40esima edizione di uno dei festival cinematografici più importanti d'Europa, affrontando la sfida di riportare il pubblico in sala in un periodo complicato come l'attuale. Un pubblico appassionato che comunque a Torino non è mai mancato.

Con la sua competenza del cinema di genere e non solo, Steve Della Casa, autore e conduttore di Hollywood Party, presidente della Film Commission Torino Piemonte dal 2006 al 2013 e direttore del Roma Fiction Fest fino al 2014, nonché regista di documentari, premiato col Nastro d'Argento e occasionalmente anche attore, saprà sicuramente accogliere e vincere questa sfida. A lui dalla redazione di Comingsoon, che bene lo conosce, i migliori auguri di buon lavoro.