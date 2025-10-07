TGCom24
Stephen King
Stephen King
News Cinema

Stephen King non sopporta gli spoiler... ma non nel senso che intendiamo noi

Daniela Catelli

In una recente intervista al Guardian, Stephen King racconta cosa gli dà fastidio dell'idea di spoiler. E intanto continua a essere lo scrittore più gettonato dal cinema. Dopo The Life of Chuck, che è stato un flop, arriveranno a breve The Long Walk e The Running Man.

Stephen King non sopporta gli spoiler... ma non nel senso che intendiamo noi

Stephen King non è solo lo scrittore di genere più adattato dal cinema e dalla serialità contemporanee (basta pensare ai recenti esempi di tre film nati da momenti diversi dalla sua carriera e vicini nell'uscita come The Life of Chuck, The Long Walk e The Running Man), ma è anche un uomo che ama scrivere di letteratura ed esprimere giudizi sui suoi amori, letterari e cinematografici. Possiamo non essere sempre d'accordo con lui, ma leggerlo è sempre affascinante. Il The Guardian il 28 settembre ha pubblicato un saggio (se leggete l'inglese lo trovate qui:https://www.theguardian.com/books/2025/sep/28/she-wrote-the-best-first-line-and-the-most-chilling-stories-stephen-king-on-the-dark-brilliance-of-daphne-du-maurier) in cui King parla diffusamente della sua sconfinata ammirazione per la scrittrice inglese de Gli uccelli e Rebecca, Daphne du Maurier, e in quelle pagine, a cui vi rimandiamo, ha toccato anche il soggetto così attuale di spoiler, che detesta, ma non nel senso in cui lo intendiamo noi.

Stephen King considera gli spoiler una cosa da gente viziata... con un'eccezione

A un certo punto della sua bellissima dissertazione sulla qualità della scrittura di Daphne du Maurier e sulla struttura dei suoi scritti, Stephen King scrive:

Sono insofferente al concetto di "spoiler", un termine diventato di moda con altri spiacevoli effetti collaterali di internet in genere e dei social media in particolare. Trovo che "hai spoilerato!" sia il tipico grido di gente viziata. Discuterei sul fatto che raramente si può rovinare una bella storia, perché la gioia sta nel viaggio piuttosto che nell'arrivo. Le storie di Du Maurier sono una notevole eccezione a quella regola. Parlare a lungo di una qualsiasi di loro distruggerebbe il loro effetto. Basti dire che siete nelle mani di una narratrice magistrale. E oltretutto diabolica.

Potremmo anche discutere con King sul fatto che se è vero che il concetto di spoiler si è diffuso in maniera esponenziale su internet, è sempre esistito, soprattutto quando si parla di libri o film di genere, e siamo sicuri che lui stesso non sarebbe felice se qualcuno rivelasse i momenti salienti o i finali dei suoi romanzi. Per lui l'unica eccezione a questa esagerata suscettibilità sono le opere di Daphne du Maurier, ma arrivare ad una lettura o alla visione di un film senza saperne niente in alcuni casi ne accentua il piacere. Purtroppo lo scrittore non spiega nel dettaglio perché gli dia fastidio il fatto che la gente non voglia spoiler, visto che torna a parlare subito dopo questa osservazione delle opere di du Maurier, che, in ogni caso, è sempre bene leggere.

(foto Wikimedia Commons, Tussaud, Amburgo 2013)

Stephen King
Stephen King
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
