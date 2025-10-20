Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 20 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 20 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 20 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 20 Ottobre 2025

Chiedimi se sono felice

Commedia, 2000, durata: 100 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier

con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Silvana Fallisi, Antonio Catania, Giuseppe Battiston, Augusto Zucchi, Paola Cortellesi, Ines Nobili, Saturno Brio e Rodolfo Rezzoli.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/chiedimi-se-sono-felice/44792/video/?vid=4296" title="Chiedimi se sono felice: il trailer del film con Aldo, Giovanni e Giacomo">Chiedimi se sono felice: il trailer del film con Aldo, Giovanni e Giacomo</a>

10.000 A.C.

Avventura, Azione, Drammatico, 2008, durata: 109 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di Roland Emmerich

con Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Affif Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco Khan, Joel Fry e Omar Sharif.

Karol, un uomo diventato Papa

Biografico, Drammatico, Storico, 2005, durata: 180 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Giacomo Battiato

con Piotr Adamczyk, Malgorzata Bela, Raoul Bova, Matt Craven, Hristo Shopov, Ennio Fantastichini, Violante Placido, Kenneth Welsh, Mateusz Damiecki, Radoslaw Pazura, Olgierd Lukaszewicz e Lech Mackiewicz.



Il segreto del mio successo

Commedia, 1987, durata: 111 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Herbert Ross

con Michael J. Fox, Helen Slater, Richard Jordan, Margaret Whitton, John Pankow, Christopher Murney, Gerry Bamman, Fred Gwynne, Carol Ann Susi e Elizabeth Franz.

Vi presento Joe Black

Drammatico, Fantasy, Sentimentale, 1998, durata: 178 min

in onda alle 21:15 su La5

un film di Martin Brest

con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, David S. Howard, June Squibb e Lois Kelly-Miller.

Il momento di uccidere

Drammatico, Thriller, 1996, durata: 149 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Joel Schumacher

con Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Oliver Platt, Charles S. Dutton, Brenda Fricker, Donald Sutherland, Kiefer Sutherland, Patrick McGoohan, Ashley Judd, Tonea Stewart, Rae'ven Larrymore Kelly e Chris Cooper.



127 ore

Avventura, Drammatico, 2010, durata: 94 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Danny Boyle

con James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Clémence Poésy, Lizzy Caplan, Kate Burton e Treat Williams.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/127-ore/47825/video/?vid=5477" title="127 Ore: il trailer italiano del film">127 Ore: il trailer italiano del film</a>

Un sogno per te

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2019, durata: 125 min

in onda alle 21:20 su Rai 5

un film di Martin Schreier

con Dennis Mojen, Emilia Schüle, Svenja Jung, Ken Duken, Anatole Taubman, Nikolai Kinski, Fritz Roth, Lenn Kudrjawizki, Heiner Lauterbach, Milton Welsh, Wilfried Hochholdinger, Axel Schreiber, Thomas Heinze, Ellenie Salvo González e, Yevgeni Sitokhin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-sogno-per-te/62264/video/?vid=38945" title="Un sogno per te: Il Trailer Ufficiale del Film">Un sogno per te: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

Mr. & Mrs. Smith

Azione, Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 120 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Doug Liman

con Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody, Kerry Washington, Keith David, Chris Weitz, Rachael Huntley, Michelle Monaghan, Stephanie March, Jennifer Morrison e Theresa Barrera.



Il vigneto dell'amore

Drammatico, Sentimentale, 2021, durata: 84 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di David Weaver

con Laura Osnes, Juan Pablo Di Pace, Matthew James Dowden, Eric Keenleyside, Lini Evans, Amanda Wong, Beverley Elliott e Arpad Balogh.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-vigneto-dell-amore/65821/video/?vid=44793" title="Il Vigneto dell'Amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Il Vigneto dell'Amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

The Last Duel

Drammatico, Storico, 2021, durata: 152 min

in onda alle 21:24 su Iris

un film di Ridley Scott

con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter, Alex Lawther, Marton Csokas, William Houston, Oliver Cotton, Aurélien Lorgnier, Tallulah Haddon e Bryony Hannah.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-last-duel/58258/video/?vid=36998" title="The Last Duel: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">The Last Duel: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Jack Reacher - La prova decisiva

Azione, Thriller, 2012, durata: 130 min

in onda alle 21:25 su Italia 1

un film di Christopher McQuarrie

con Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Werner Herzog, David Oyelowo, Robert Duvall, Jai Courtney, Nicole Forester e Alexia Fast.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/jack-reacher-la-prova-decisiva/48956/video/?vid=9715" title="Jack Reacher - La prova decisiva: Il nuovo trailer italiano">Jack Reacher - La prova decisiva: Il nuovo trailer italiano</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv