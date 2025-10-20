Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Lunedì 20 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 20 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 20 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 20 Ottobre 2025
-
Chiedimi se sono felice
Commedia, 2000, durata: 100 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier
con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Silvana Fallisi, Antonio Catania, Giuseppe Battiston, Augusto Zucchi, Paola Cortellesi, Ines Nobili, Saturno Brio e Rodolfo Rezzoli.
-
10.000 A.C.
Avventura, Azione, Drammatico, 2008, durata: 109 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di Roland Emmerich
con Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Affif Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco Khan, Joel Fry e Omar Sharif.
-
Karol, un uomo diventato Papa
Biografico, Drammatico, Storico, 2005, durata: 180 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Giacomo Battiato
con Piotr Adamczyk, Malgorzata Bela, Raoul Bova, Matt Craven, Hristo Shopov, Ennio Fantastichini, Violante Placido, Kenneth Welsh, Mateusz Damiecki, Radoslaw Pazura, Olgierd Lukaszewicz e Lech Mackiewicz.
-
Il segreto del mio successo
Commedia, 1987, durata: 111 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Herbert Ross
con Michael J. Fox, Helen Slater, Richard Jordan, Margaret Whitton, John Pankow, Christopher Murney, Gerry Bamman, Fred Gwynne, Carol Ann Susi e Elizabeth Franz.
-
Vi presento Joe Black
Drammatico, Fantasy, Sentimentale, 1998, durata: 178 min
in onda alle 21:15 su La5
un film di Martin Brest
con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, David S. Howard, June Squibb e Lois Kelly-Miller.
-
Il momento di uccidere
Drammatico, Thriller, 1996, durata: 149 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Joel Schumacher
con Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Oliver Platt, Charles S. Dutton, Brenda Fricker, Donald Sutherland, Kiefer Sutherland, Patrick McGoohan, Ashley Judd, Tonea Stewart, Rae'ven Larrymore Kelly e Chris Cooper.
-
127 ore
Avventura, Drammatico, 2010, durata: 94 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Danny Boyle
con James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Clémence Poésy, Lizzy Caplan, Kate Burton e Treat Williams.
-
Un sogno per te
Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2019, durata: 125 min
in onda alle 21:20 su Rai 5
un film di Martin Schreier
con Dennis Mojen, Emilia Schüle, Svenja Jung, Ken Duken, Anatole Taubman, Nikolai Kinski, Fritz Roth, Lenn Kudrjawizki, Heiner Lauterbach, Milton Welsh, Wilfried Hochholdinger, Axel Schreiber, Thomas Heinze, Ellenie Salvo González e, Yevgeni Sitokhin.
-
Mr. & Mrs. Smith
Azione, Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 120 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Doug Liman
con Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody, Kerry Washington, Keith David, Chris Weitz, Rachael Huntley, Michelle Monaghan, Stephanie March, Jennifer Morrison e Theresa Barrera.
-
Il vigneto dell'amore
Drammatico, Sentimentale, 2021, durata: 84 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di David Weaver
con Laura Osnes, Juan Pablo Di Pace, Matthew James Dowden, Eric Keenleyside, Lini Evans, Amanda Wong, Beverley Elliott e Arpad Balogh.
-
The Last Duel
Drammatico, Storico, 2021, durata: 152 min
in onda alle 21:24 su Iris
un film di Ridley Scott
con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter, Alex Lawther, Marton Csokas, William Houston, Oliver Cotton, Aurélien Lorgnier, Tallulah Haddon e Bryony Hannah.
-
Jack Reacher - La prova decisiva
Azione, Thriller, 2012, durata: 130 min
in onda alle 21:25 su Italia 1
un film di Christopher McQuarrie
con Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Werner Herzog, David Oyelowo, Robert Duvall, Jai Courtney, Nicole Forester e Alexia Fast.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv