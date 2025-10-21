Stasera in TV: Film da vedere Martedì 21 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Martedì 21 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 21 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 21 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 21 Ottobre 2025
-
Non si ruba a casa dei ladri
Commedia, 2016, durata: 93 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Vanzina
con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri, Lorenzo Balducci e Maurizio Mattioli.
-
La Mummia - Il Ritorno
Avventura, Azione, Fantasy, 2001, durata: 129 min
in onda alle 21:08 su 20
un film di Stephen Sommers
con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velasquez, Freddie Boath, Alun Armstrong e Dwayne Johnson.
-
Il Sapore del Successo
Commedia, Drammatico, 2015, durata: 101 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di John Wells
con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Jamie Dornan, Alicia Vikander, Lily James, Uma Thurman, Emma Thompson, Matthew Rhys e Sam Keeley.
-
L'erba del vicino è sempre più verde
Commedia, 1960, durata: 105 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Stanley Donen
con Cary Grant, Deborah Kerr, Robert Mitchum, Jean Simmons e Moray Watson.
-
Beethoven
Commedia, Family, 1992, durata: 87 min
in onda alle 21:12 su TwentySeven
un film di Brian Levant
con Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose Karr, Oliver Platt, Stanley Tucci, David Duchovny e Patricia Heaton.
-
The Illusionist - L'illusionista
Drammatico, Fantasy, Thriller, 2006, durata: 110 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Neil Burger
con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Eddie Marsan, Jake Wood, Tom Fisher, Aaron Johnson e Eleanor Tomlinson.
-
Il coraggio di Blanche
Drammatico, 2023, durata: 104 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Valérie Donzelli
con Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer, Virginie Ledoyen, Zoé Lenoir, Laurence Côte, Marie Rivière e Salif Cissé.
-
Everything Everywhere All at Once
Azione, Avventura, Commedia, 2022, durata: 139 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Dan Kwan e Daniel Scheinert
con Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong, Jamie Lee Curtis, Tallie Medel, Jenny Slate e Harry Shum Jr.
-
Questione di Karma
Commedia, 2017, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Rai 5
un film di Edoardo Falcone
con Fabio De Luigi, Elio Germano, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo, Corrado Solari, Isabella Ragonese, Eros Pagni, Stefania Sandrelli e Philippe Leroy.
-
Amore sulle ali del vento
Sentimentale, 2022, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Christie Will Wolf
con Jessica Lowndes, Christopher Russell, Amélie Wolf, Donna Benedicto, Lisa Durupt, Karen Kruper, Fred Keating, Hamza Fouad e Pete Graham.
-
Sentieri Selvaggi
Western, 1956, durata: 119 min
in onda alle 21:21 su Iris
un film di John Ford
con John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond, Natalie Wood, John Qualen, Olive Carey, Henry Brandon, Ken Curtis, Harry Carey Jr., Antonio Moreno, Patrick Wayne e Lana Wood.
-
Scuola di polizia 4: cittadini in... guardia
Commedia, 1987, durata: 87 min
in onda alle 21:25 su Italia 2
un film di Jim Drake
con Steve Guttenberg, Bubba Smith, Michael Winslow, David Graf, Tim Kazurinsky, Sharon Stone, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Lance Kinsey, G.W. Bailey, Bob Goldthwait e George Gaynes.
-
Il Commissario Montalbano: L'altro capo del filo
Giallo, 2019, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alberto Sironi
con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Elena Radonicich, Ahmed Hafiene, Giorgia Salari, Eurydice El-Etr, Anna Ferruzzo e Sonia Bergamasco.
