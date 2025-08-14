TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 14 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Giovedì 14 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 14 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 14 Agosto 2025

  • Everest
    Avventura, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 150 minuti
    in onda alle 21:12 su Iris
    un film di Baltasar Kormákur, con Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Jason Clarke, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley e Emily Watson.


  • Dangerous Waters
    Thriller, Drammatico, Azione, 2023, durata: 101 minuti
    in onda alle 21:14 su Italia 1
    un film di John Barr, con Odeya Rush, Eric Dane, Saffron Burrows, Ray Liotta, Roy Elghanayan, Terrence Julien, Matt Servitto, Thalia Besson e Trenton Rostedt.


  • Sergente Bilko
    Comico, 1996, durata: 93 minuti
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Jonathan Lynn, con Steve Martin, Dan Aykroyd, Phil Hartman, Glenne Headly, Daryl Mitchell, Max Casella, Eric Edwards, John Ortiz, Catherine Silvers, Pamela Segall, Dwayne Chattman, Dan Ferro, Dale Dye, Tami-Adrian George, Clifton Gonzales, Derek Basco, Steph Benseman, Sally Ann Brooks, Henry Hayashi, Steve Kehela, Debra Jo Rupp, Richard Herd, Rance Howard, Brian Leckner, Ursula Burton, Austin Pendleton, Christopher Paul Hart, Steve Park, Chris Rock, Andrea C. Robinson, Carmela Rappazo, Carol Rosenthal, Charles Stevenson, John Marshall Jones, Anthony Monroy-Marquez, Sammy Micco, Lynn Tulaine, Lauren Kate Weinger, Mitchell Whitfield.

  • Deep Impact
    Fantascienza, 1998, durata: 122 minuti
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Mimi Leder, con Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Morgan Freeman, Aleksandr Baluyev, James Cromwell, Ron Eldard, Maximilian Schell, Mary McCormack, Leelee Sobieski, Dougray Scott, Blair Underwood e Jon Favreau.

  • ESP 2 - Fenomeni paranormali
    Horror, 2012, durata: 95 minuti
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di John Poliquin, con Richard Harmon, Leanne Lapp, Dylan Playfair e Sean Rogerson.


  • Dark Tide
    Avventura, Drammatico, Thriller, 2012, durata: 90 minuti
    in onda alle 21:15 su Cielo
    un film di John Stockwell, con Halle Berry, Olivier Martinez, Ralph Brown, Luke Tyler, Thoko Ntshinga, Sizwe Msutu e Mark Elderkin.

  • Vacanze romane
    Commedia, Sentimentale, 1953, durata: 118 minuti
    in onda alle 21:20 su Rai 3
    un film di William Wyler, con Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Hartley Power, Harcourt Williams, Margaret Rawlings, Tullio Carminati, Paolo Carlini, Claudio Ermelli, Gorella Gori, Alfredo Rizzo, Laura Solari e Paola Borboni.

  • Fantasy Island
    Horror, Thriller, 2020, durata: 110 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Jeff Wadlow, con Michael Peña, Maggie Q, Portia Doubleday, Kim Coates, Lucy Hale, Michael Rooker, Charlotte McKinney, Ryan Hansen, Jimmy O. Yang, Austin Stowell, Robbie Jones e Parisa Fitz-Henley.


  • La finestra di fronte
    Drammatico, 2003, durata: 106 min
    un film di Ferzan Ozpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti, Raoul Bova, Filippo Nigro, Massimo Poggio, Serra Yilmaz, Maria Grazia Bon, Ivan Bacchi, Rosaria De Cicco, Flavio Insinna, Elisabeth Kaza, Olimpia Carlisi, Thierno Thiam e Benedetta Gargari.

  • Il Padrino - Parte II
    Drammatico, 1974, durata: 200 minuti
    in onda alle 21:30 su Rete 4
    un film di Francis Ford Coppola, con Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg, Michael Vincent Gazzo, G.D. Spradlin, Richard Bright, Gastone Moschin, Tom Rosqui, Bruno Kirby, Frank Sivero, Francesca De Sapio, Morgana King, Marianna Hill, Leopoldo Trieste, Dominic Chianese, Amerigo Tot, Troy Donahue, John Aprea, Joe Spinell, James Caan, Abe Vigoda, Tere Livrano, Gianni Russo, Giuseppe Sillato, Maria Carta, Oreste Baldini, Mario Cotone, Danny Aiello, Sofia Coppola e Roger Corman.


  • xxx2 The Next Level
    Azione, Crimine, Avventura, 2005, durata: 101 minuti
    un film di Lee Tamahori, con Willem Dafoe, Ice Cube, Samuel L. Jackson, Peter Strauss, Scott Speedman, Xzibit e Nona M. Gaye.

  • Rocky Balboa
    Drammatico, 2006, durata: 102 min
    in onda alle 21:35 su TV8
    un film di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Burt Young, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, Antonio Tarver, James Francis Kelly III, Tony Burton, Henry G. Sanders, Tim Carr, Peter Defeo, Nancy de Zutter, Michael Ahl, Frank Hansen, Marvin Beck, Frank Bednarz, A.J. Benza, Ron Borges, Angela Boyd, James Binns, Michael Buffer, Rick Collum e Tony Devon.

