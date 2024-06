Starve Acre: il suggestivo trailer del folk horror con Matt Smith e Morfydd Clark

News Cinema

Descritto come un mix tra The Wicker Man e Rosemary's Baby, arriva l'horror di ambientazione rurale Starve Acre, con Matt Smith e la protagonista di Saint Maud Morfydd Clark. Ecco il trailer originale.

Se vi piace il folk horror, ovvero l'horror ambientato in zone rurali e incentrato su antichi miti e credenze, il film britannico Starve Acre dovrebbe incontrare la vostra approvazione. Si presenta infatti con le lodi della critica, che ci ha visto un mix tra The Wicker Man (l'originale, non l'orribile remake) e Rosemary's Baby, anche se dalle immagini del trailer quest'ultimo paragone ci sfugge. Il regista, Daniel Kokotajlo, ha all'attivo un film, Apostasia, basato sulla sua esperienza di crescere nei Testimoni di Geova, che ha ricevuto molti premi in patria, mentre Starve Acre è tratto da un romanzo di Andrew Michael Hurley, anche coautore della sceneggiatura. E poi nel cast c'è lui, Matt Smith, una delle migliori incarnazioni del Doctor Who e splendido villain di Last Night in Soho, affiancato dalla svedese Morfydd Clark, protagonista di Saint Maud, per cui ha vinto il BAFTA nel 2021. Insomma, se i singoli fattori soni giusti, il totale dovrebbe essere esatto. Vediamo dunque il suggestivo trailer di Starve Acre.

Starve Acre: la trama

Dal trailer di Starve Acre, giustamente, si capisce poco: del resto il piacere di vedere gli horror, almeno per noi, è quello di andarci tabula rasa, senza conoscere troppo della storia. Se volete saperne di più, comunque, il film è ambientato negli anni Settanta, nella campagna inglese. La vita in apparenza idilliaca di una coppia viene disturbata quando il figlio inizia a comportarsi in modo strano. A Starve Acre, la loro casa isolata, l'archeologo Richard si immerge nell'esplorazione di un mito del folclore secondo cui l'antica quercia sulla loro terra è intrisa di eccezionali poteri. Mentre Juliette si rivolge alla comunità locale per trovare un po' di pace, Richard ossessivamente scava sempre più a fondo. Un'inattesa scoperta presto occupa l'attenzione della coppia e a forze oscure e sinistre viene involontariamente concesso l'accesso in casa, offrendo loro una inquietante possibilità di riconnettersi. Starve Acre è stato acquistato per la distribuzione americana e nel cast ci sono anche Tessa Ross, Juliette Howell, Derrin Schlesinger ed Emma Duffy.