Star Wars vietato ai minori è possibile? Dave Filoni spiega come la vede

Dave Filoni, uno dei principali autori del mondo di Star Wars dopo il pensionamento di George Lucas, ha una sua idea sulla possibilità di un'incarnazione di Star Wars vietata ai minori.

Visto che Deadpool & Wolverine sta per portare la Disney in zona vietata ai minori, e anche Disney+ ospita la sezione STAR per adulti, sarebbe in teoria possibile proporre un contenuto più "forte" di Star Wars, non adatto a tutta la famiglia? Nel podcast Happy Sad Confused è stata posta proprio questa domanda a Dave Filoni, direttore creativo della Lucasfilm nonché autore o coautore di The Mandalorian, Ahsoka e delle animate Clone Wars (in futuro regista di uno dei previsti tre prossimi film della saga). Leggi anche Star Wars: Daisy Ridley rivela quanti film sono previsti finora per il ritorno di Rey

Dave Filoni sulle possibilità di uno Star Wars vietato ai minori

Sappiamo che i Rebel Moon di Zack Snyder erano stati proposti dal regista proprio come storie di Star Wars dai contenuti "maturi" (come si ama dire oggi), in altre parole "R - Restricted": sconsigliati ai minori di 17 anni senza la presenza di un genitore, come recita il meccanismo di classificazione della censura americana. La Lucasfilm / Disney allora non poteva accettarlo, ma oggi lo farebbe? In nome della varietà di approccio? Dave Filoni è ormai considerato un punto di riferimento per Guerre Stellari e la Lucasfilm: lo è da quasi vent'anni, da quando inaugurò la serie animata The Clone Wars con George Lucas nel 2008, a oggi, quando ha co-creato con Jon Favreau The Mandalorian e ha dato vita ad Ahsoka in carne e ossa su Disney+. Filoni ci riflette e spiega:

La questione alla fine è che bisogna farlo veramente bene. Secondo me quando guardi qualcosa di diverso come Andor, è così ben fatto, Tony Gilroy e la sua squadra hanno fatto un lavoro così fenomenale, che per me un pubblico si trova. Quando però penso al pubblico, voglio anche catturare l'immaginazione dei ragazzini e delle ragazzine, in modo che possano crescere apprezzando queste storie. [...]

Star Wars comprende diversi stili, l'anima creativa di ogni particolare storia è ciò che conta di più, gli autori dovrebbero fare cose che sono nella loro comfort zone. Altrimenti dovremmo immaginare che chiunque potrebbe presentarsi e far finta di essere George Lucas. Io ho imparato tanto da George, ma di certo non sono come lui quando faccio i film. Di talenti come il suo ne trovi uno ogni generazione. A me piacciono i lupi e ce li metto nel mio Star Wars. Siamo diversi e va bene così. Ma ci sono dei principi da rispettare: il peso delle scelte, il fatto che devi essere una brava persona, non egoista, superare le tue paure. Sono dei punti fermi, non importa di quale stile parliamo.