Star Wars: Starfighter, la prima immagine mostra il look di Ryan Gosling e Flynn Gray

Il regista di Star Wars: Starfighter ha condiviso la prima immagine dietro le quinte con Ryan Gosling e Flynn Gray.

Non molto tempo fa è stato annunciato un nuovo ruolo per Ryan Gosling in arrivo da una galassia lontana lontana ed è stato finalmente condiviso un primo sguardo al suo look da protagonista in Star Wars: Starfighter. Emersa da dietro le quinte del prossimo capitolo del franchise di Lucasfilm, l’immagine in questione introduce ufficialmente Gosling in Star Wars e in buona compagnia: al suo fianco figura anche Flynn Gray.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling sfoggia il suo look nella prima immagine dietro le quinte del film

Con una data d’uscita già fissata per maggio 2027, Star Wars: Starfighter potrà contare sulla regia di Shawn Levy (Deadpool & Wolverine). Il progetto è attualmente in fase di produzione e sarà uno dei primi film del franchise a tornare al cinema dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019, seguendo le orme di The Mandalorian & Grogu. Quest’ultimo è da intendersi come un sequel cinematografico di The Mandalorian che riporterà Din Djarin sullo schermo insieme a Grogu nel corso del 2026.

Per quanto riguarda Star Wars: Starfighter, il protagonista è il tre volte candidato all’Oscar Ryan Gosling, attore attivo in quel di Hollywood che negli ultimi anni ha arricchito la sua agenda con diversi progetti come The Gray Man, Barbie, The Fall Guy e prossimamente L’ultima missione: Project Hail Mary, così come Star Wars: Starfighter. Nel nuovo scatto condiviso dietro le quinte del film, Gosling mostra il look del suo personaggio in compagnia di Flynn Gray. Entrambi i personaggi appaiono su quella che potrebbe essere una nave futuristica in mezzo all’oceano blu. Nella didascalia, il regista scrive: “Da qualche parte nel Mar Mediterraneo”.

Ad oggi i dettagli relativi alla trama così come ai personaggi coinvolti non sono stati condivisi, ma l’immagine mostrata dietro le quinte potrebbe celare un indizio: e se i personaggi in questione fossero bloccati insieme da qualche parte in mare aperto? Il cast finora ha coinvolto Matt Smith, Aaron Pierre, Mia Goth, Jamael Westman, Daniel Ings, Simon Bird e Amy Adams.



