Star Wars Rogue Squadron è stato cancellato? Un indizio pesante che vale una conferma

La Disney ha diramato il suo piano delle uscite per i prossimi due anni e l'un tempo annunciato Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins non risulta più in arrivo nel 2023. Con le voci sulle difficoltà incontrare dal film, il suo destino pare segnato.

Diciamo che non si nutrivano molte speranze nella sopravvivenza del progetto Star Wars Rogue Squadron, il film in volo con gli X-Wing che Patty Jenkins avrebbe dovuto dirigere per la Lucasfilm / Disney, annunciato in pompa magna alla fine del 2020. Un indizio spinge a pensare che le voci riguardanti una sua "sospensione fino a data da destinarsi" (leggasi cancellazione) fossero più che fondate.

Star Wars Rogue Squadron rimosso dal calendario delle uscite Disney

Era già improbabile che Star Wars Rogue Squadron vedesse la luce nel Natale 2023, com'era stato annunciato alla presentazione del progetto alla fine del 2020: se così fosse stato, il lungometraggio di Patty Jenkins sarebbe stato già in lavorazione in questi mesi, e all'ultimo D23 Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ne avrebbe parlato o avrebbe mostrato qualcosa, com'è accaduto per Indiana Jones 5. Adesso invece, dopo la diramazione del calendario delle uscite Disney fino alla metà del 2024, la sua assenza colpisce negativamente, confermando le voci che si sono susseguite nei mesi: non c'è stato accordo sul copione tra la Lucasfilm e Patty Jenkins, che infatti adesso è passata a dedicarsi al futuro Wonder Woman 3 e alla produzione di Cleopatra. In altre parole, l'idea di un film di Star Wars concentrato sui piloti di X-Wing e simili, omaggio indiretto di Patty alla carriera di suo padre nell'aviazione militare, è da considerarsi accantonato. Cancellato fino a prova contraria.

D'altra parte è abbastanza evidente che la Disney / Lucasfilm stia puntando tutte le fiche di Star Wars sulle serie tv, con i ventilati lavori cinematografici di Taika Waititi e Rian Johnson sempre vaghi e sospesi in un limbo. Il prossimo appuntamento con la galassia lontana lontana è su Disney+ il 21 settembre con Andor, al quale seguirà nel 2023 Ahsoka.

