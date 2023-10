Star Wars, le riprese del nuovo film con Daisy Ridley sono già rimandate?

News Cinema

Lo sciopero concluso degli sceneggiatori e quello ancora in corso della SAG-Aftra (attori e attrici) potrebbe aver già rimandato le riprese del primo film di Star Wars della nuova trilogia, quello interpretato da Daisy Ridley. La vociferata data d'uscita del maggio 2026 dovrebbe metterlo però al sicuro...

Già rallentamenti in vista per il primo film di Star Wars della nuova trilogia Lucasfilm? Il lungometraggio interpretato da Daisy Ridley e diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, essendo la prima parte del trittico, è quello più vicino all'inizio della lavorazione, e lo sciopero della WGA (concluso) e quello ancora in corso della SAG-Aftra (forse alle battute finali) potrebbero avere già danneggiato la sua tabella di marcia. Sta accadendo a diversi blockbuster hollywoodiani (vedasi Deadpool 3), anche se in questo caso la data d'uscita più remota dovrebbe mettere tutti al sicuro... Leggi anche The Marsh King's Daughter - Daisy Ridley è in fuga dal suo passato nel trailer ufficiale

Star Wars con Daisy Ridley, il "new beginning" è rimandato a causa degli scioperi?