Star Wars, le date d'uscita di The Mandalorian & Grogu e degli altri film

Sapevamo che la Lucasfilm / Disney sarebbe andata sul set a giugno per The Mandalorian & Grogu, ma quindi quando è prevista l'uscita del film? E quando sono stati collocati il film con Rey e gli altri due lungometraggi previsti?

Avevamo appena saputo che le riprese di The Mandalorian & Grogu, il film di Star Wars dedicato ai popolari personaggi su Disney+, sarebbero cominciate a giugno, ma nell'ultimo giro di annunci il CEO Disney Bob Iger ne ha rivelato anche la data d'uscita, insieme a quelle di altri due film ambientati nella galassia lontana lontana di George Lucas. Ci sarà da aspettare, ma l'azienda aveva evidentemente bisogno di un breve freno, per riprendersi da un 2023 un po' problematico sul fronte azionario e del boxoffice. Leggi anche The Mandalorian & Grogu, ecco quando partiranno le riprese del film di Star Wars

The Mandalorian & Grogu arriva nel 2026, insieme a un altro film di Star Wars

Anche se era lecito immaginare che The Mandalorian & Grogu sarebbe arrivato a fine 2025, considerando che le riprese cominciano il 17 giugno di quest'anno, il CEO Disney Bob Iger ha intenzione di pianificare le proposte cinematografiche con meno fretta: il 2023 ha dimostrato, come lo stesso Iger ha di recente dichiarato, che i tempi non sono più quelli in cui gli investimenti erano ammortizzati dal quasi matematico miliardo di dollari, portato a casa da ogni uscita sul grande schermo. Perciò niente ansia nemmeno per il film di Jon Favreau, coronamento della serie The Mandalorian su Disney+: l'uscita americana è collocata il 22 maggio 2026. Non è tutto, perché il 2026, nella data del 18 dicembre, vedrà al cinema un altro dei film di Star Wars in lavorazione, con il successivo previsto il 17 dicembre 2027. Di quali si tratterà? Ce ne sono altri tre in preproduzione, cioè Star Wars: New Jedi Order di Sharmeen Obaid-Chinoy (con protagonista Rey alias Daisy Ridley), quello sulla Nuova Repubblica diretto da Dave Filoni e infine Star Wars: Dawn of the Jedi, il prequel di James Mangold sulla nascita della Forza. Gli osservatori scommettono sui film di Obaid-Chinoy e Mangold, se non altro perché Filoni è già impegnato come coproducer di The Mandalorian & Grogu e il suo film sarebbe ambientato nella stessa cronologia. Tutto comunque è possibile, però almeno si ha l'idea che Star Wars cominci ad avere una nuova bussola in sala, dopo un periodo di film annunciati ma perseguiti in modo ondivago.