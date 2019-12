Star Wars in testa al box-office delle Feste. Ma non è tutt'oro quel che luccica.

News Cinema

Al botteghino italiano la lotta per gli incassi è comunque tesa e tutto sommato equilibrata.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è il film che ha incassato di più al botteghino italiano in questo primo weekend delle Feste di Fine Anno.

La cosa, ammettiamolo, non sorprende. Oltre a quello che si poteva immaginare, c'era già anche il dato relativo al suo primo giorno di programmazione (1.136.000 euro) a far immaginare che Rey e Kylo Ren non avrebbero avuto rivali.

Il nono film della saga di Star Wars ha incassato complessiamente la considerevole cifra di 5.287.123 euro: che però, a ben vedere, è - sebben di poco - inferiore a quella fatta registrare dal precedente Gli Ultimi Jedi, che arrivò a 5.895.000 euro.

Il che, unito a un risultato negli Stati Uniti che è stato giudicato molto deludente (175,5 milioni di dollari, a fronte dei 220 degli Ultimi Jedi e dei 248 del Risveglio della Forza), potrebbe far nascere qualche dubbio e qualche preoccupazione ai piani alti della Disney.

Chi ha tirato un respiro di sollievo, invece, è stato sicuramente Matteo Garrone, che non aveva nascosto la sua impazienza per conoscere il responso del pubblico italiano al suo Pinocchio. Che è andato bene, anzi benissimo, con un incasso di 2.655.261 euro in 4 giorni (contro i 5 di Star Wars) e soprattutto una media per sala assai elevata e vicina a quella del blockbuster americano (4.129 euro a sala contro i 4.996 di Star Wars).

Le cifre di Pinocchio gli hanno permesso di avete la meglio sugli agguerritissimi Ficarra & Picone di Il Primo Natale, che si piazzano al terzo posto della classifica italiana con un incasso di 2.069.550 euro. La loro media-sala, però, è quasi la metà di quella di Garrone: 2.767 euro. Inferiore anche a quella di La Dea Fortuna di Ozpetek, che è a quota 3.350 euro a sala per un incasso complessivo di 1.420.480 euro e uno slancio che potrebbe portarlo a superare i comici siciliani nel corso della settimana.

Staccati abbastanza nettamente tutti gli altri, con il più vicino inseguitore di questi quattro titoli superstar, Frozen 2, fermo a poco meno di 809.000 euro.