Star Wars L'ascesa di Skywalker: i risultati del primo giorno al boxoffice italiano

Riflettiamo sull'incasso assoluto e lo paragoniamo a quello degli altri film della nuova gestione.

Star Wars L'ascesa di Skywalker è arrivato: al primo giorno di programmazione italiano, ieri 18 dicembre 2019, ha incassato 1.136.000 euro, portando al cinema 147.000 spettatori. Il primo passo di un'analisi impone il paragone con le nostre partenze di Star Wars Il risveglio della Forza nel 2015 e Star Wars Gli Ultimi Jedi nel 2017: Episodio VII debuttò in Italia con 1.810.000 e 220.000 spettatori, mentre Episodio VIII registrò 1.230.000 euro e 168.000 spettatori. Per 100.000 euro quindi Episodio IX occupa il terzo gradino del podio.

Quanto incasserà Star Wars L'ascesa di Skywalker?

La seconda battaglia si giocherà nel weekend: dopo il primo fine settimana, Il risveglio della Forza totalizzò 8.400.000 euro, mentre Gli Ultimi Jedi arrivò a 5.895.000. Star Wars affronterà quest'anno la concorrenza di Pinocchio e di Ficarra & Picone col loro Primo Natale: si può ipotizzare che il weekend d'esordio dell'Ascesa si aggiri sulla cifra degli Ultimi Jedi. Se allarghiamo lo sguardo ai risultati italiani totali di Episodio VII e VIII parliamo rispettivamente di 25.560.000 e 17.000.000. Giocando, potremmo usare la percentuale di differenza alla partenza tra Gli Ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker per una proiezione del risultato complessivo di quest'ultimo in Italia: sui 15 milioni? Attenzione: il 1° gennaio sbarca in sala lo schiacciasassi Checco Zalone con Tolo Tolo: una concorrenza che gli Ultimi Jedi non fronteggiarono. Il risveglio della Forza fronteggiò invece Quo Vado? dopo un paio di settimane, ma in quel caso c'era l'entusiasmo per l'inizio della nuova trilogia...

