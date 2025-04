Star Wars Celebration 2025: Una serie animata su Maul, Hayden Christensen torna in Ahsoka 2 e le altre notizie sulle serie

News Serie TV

Da Tokyo, dove è in corso la convention che ogni anno entusiasma i fan di Star Wars, arrivano moltissime notizie sulle produzioni Lucasfilm, anteprime e attesi ritorni: ecco tutte le novità a tema serie tv.

La Star Wars Celebration 2025, ospitata dal 18 al 20 aprile presso il Makuhari Messe Convention Center di Tokyo, sta deliziando i fan di Star Wars di tutto in mondo con un'ondata di annunci targati Lucasfilm tra film in arrivo e nuove serie su Disney+. Questa sedicesima edizione, di un evento che si svolge ogni due anni, si è aperta con grande entusiasmo: sul palco si sono susseguiti annunci clamorosi e anteprime esclusive e sono saliti diversi attori e registi legati all'universo della Galassia lontana lontana. Non solo il nuovo lungometraggio Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling e le immagini dietro le quinte di The Mandalorian & Grogu. Anche le amate serie tv sono state protagoniste: facciamo il punto su tutti gli annunci e le novità per il piccolo schermo.

Star Wars: Maul - Shadow Lord, serie animata su Darth Maul

Durante un panel speciale dedicato all'animazione Lucasfilm, che ha celebrato il 20° anniversario dello studio, è stata annunciata la nuova serie animata Star Wars: Maul - Shadow Lord, incentrata sul personaggio di Darth Maul. Debutterà su Disney+ nel 2026, con Sam Witwer che tornerà a prestare la voce a personaggio nella versione originale dopo averlo già doppiato in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, oltre che nel film del 2018 Solo: A Star Wars Story. Witwer ha rivelato che la serie è ambientata circa un anno dopo le Guerre dei Cloni, quindi Maul si sta "rimettendo un po' in sesto" dopo che Ahsoka lo ha "messo da parte". "Scopriamo cose diverse su questo personaggio", ha continuato Witwer. "Ha tratti distintivi che non si direbbe necessariamente che abbia, ma che hanno perfettamente senso alla luce di quello che ha passato".

Ahsoka 2: Torna Hayden Christensen

Un'altra notizia accolta con entusiasmo dai fan: Hayden Christensen tornerà nei panni di Anakin Skywalker nella seconda stagione di Ahsoka, la serie con protagonista Rosario Dawson. L'annuncio è stato fatto sul palco da Christensen stesso, accolto da una standing ovation dopo la proiezione di una scena con Ahsoka e Anakin (il personaggio, lo ricordiamo, era apparso anche nella prima stagione della serie). Il creatore della serie Dave Filoni e il produttore Jon Favreau hanno parlato delle ispirazioni a cui hanno attinto per costruire a serie e svelato che le riprese della nuova stagione inizieranno la prossima settimana nel Regno Unito. Filoni ha inoltre confermato che nei nuovi episodi tornerà anche l'Ammiraglio Ackbar per affrontare il Grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) e che Rory McCann erediterà il ruolo di Baylan Skoll dal compianto Ray Stevenson.

Le novità sulle altre serie animate

I fan hanno poi assistito all’anteprima mondiale del primo episodio di Star Wars: Tales of the Underworld, la nuova serie antologica di cortometraggi animati targata Lucasfilm Animation e creata da Dave Filoni, che debutterà il 4 maggio in esclusiva su Disney+. La celebre serie, iniziata nel 2022 con Tales of the Jedi e proseguita nel 2024 con Tales of the Empire, questa volta si focalizza sul ventre criminale della galassia di Star Wars attraverso le esperienze di due iconici cattivi. Successivamente, Nubs, il Pooba più amato, è salito sul palco Star Wars LIVE! dove è stato annunciato che la terza stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures debutterà in autunno su Disney+.

Light & Magic: Il trailer ufficiale della stagione 2

È stato presentato, inoltre, il trailer ufficiale della seconda stagione di Light & Magic, la docuserie prodotta da Imagine Documentaries che segue la società di effetti visivi di Lucasfilm, Industrial Light & Magic, mentre affronta il suo periodo più impegnativo e rivoluzionario: l’alba del digitale. Dalla creazione del primo personaggio completamente sviluppato in CGI al superamento della difficoltà di creare acqua digitale, si tratta di un'epoca in cui ILM raggiunge nuove vette di innovazione nonostante gli ostacoli. La nuova stagione arriva dopo la prima, uscita nel 2022, ed è già disponibile su Disney+.

Continuate a seguirci perché aggiorneremo l'articolo con tutte le altre notizie sulle serie tv di Star Wars, man mano che arriveranno dalla convention.