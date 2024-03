Stanley Kubrick: una scena cult di un suo film è finita sul Guinness dei Primati per lo spropositato numero di ciak

News Cinema

Stanley Kubrick è il regista che ha ripetuto più volte le scene dei suoi film. Nel caso di Shining è arrivato a 148 ciak, segnando un record che difficilmente in futuro verrà battuto.

C'è un film di Stanley Kubrick che detiene un record che difficilmente verrà battuto, probabilmente perché quasi nessun regista è o è stato meticoloso quanto lui, che sul set era come un imperatore, nel senso che prendeva lui le decisioni ed era tenuto in grandissima considerazione perfino dalle star hollywoodiane più famose, a cominciare da Tom Cruise e Nicole Kidman. Il primato riguarda le volte che un regista ha voluto rifare una scena, e nel nostro caso il numero equivale a 148.

La sequenza in questione appartiene a Shining, thriller-horror del 1980 tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King e interpretato da uno strepitoso e inquietante Jack Nicholson. L'onore, o meglio l'onere, non è però toccato a lui ma al piccolo Danny Lloyd e a Scatman Crothers, che nel film erano rispettivamente Danny Torrance (il figlio di Jack Torrance) e Dick Halloran, il capocuoco dell'Overlook Hotel che, proprio come Danny, possiede "la luccicanza".

Perché Stanley Kubrick girò la scena con Danny Lloyd e Scatman Crothers 148 volte?

Cominciamo dicendo che la scena ripetuta all'infinito ha un'importanza fondamentale, perché si parla della luccicanza (the shining), una specie di potere che consente di comunicare telepaticamente, di leggere la mente, di prevedere accadimenti futuri più una serie di altre facoltà, fra cui la capacità di vedere le presenze spettrali che infestano un luogo. La durata della sequenza, caratterizzata da un lungo dialogo, è di 5 minuti, tempo nel quale Dick Halloran racconta a Danny che lui e sua nonna si dicevano le cose senza bisogno di parlare per poi chiedergli lumi sul suo shining. Il bambino confessa all'uomo di avere una specie di amico immaginario di nome Tony che vive nella sua bocca e gli dà istruzioni sul da farsi. Ovviamente Halloran capisce che Tony è la manifestazione della luccicanza e domanda al bambino se Tony gli abbia detto qualcosa sull'Overlook Hotel. Danny a sua volta chiede se l'albergo sia pericoloso e Dick lo avverte che in quel luogo sono successe cose brutte. Dopodiché, nel momento in cui il bimbo gli nomina la stanza 237, l'uomo si preoccupa seriamente e intima a Danny di tenersi a distanza dalla camera in questione.

La conversazione fra Danny e Halloran stabilisce in qualche modo il tono del film ed è giocata su un contrasto fra il modo di parlare del cuoco, che tradisce varie emozioni, e l'apparente fredda cantilena di Danny, che dà l'impressione di conoscere già la risposta agli interrogativi che solleva. Ora, proprio perché tutta parlata, la scena non poteva essere spezzettata, e quindi bastava un solo piccolo errore per ricominciare da capo. Infine, la presenza di un bambino rendeva ancora più difficile il tutto. All'epoca Danny Lloyd aveva solo 8 anni, e quindi era complicato dargli indicazioni su dove guardare o come parlare.

Le altre scene di Shining girate e rigirate

Ciò detto, non dobbiamo pensare che il resto del film fu una passeggiata, perché ci furono altre scene che misero in croce gli attori. La scena in cui la macchina da presa si avvicina zoomando al volto di Halloran nella stanza dell'uomo fu girata 60 volte, mentre quella di Shelley Duvall che indietreggia sulle scale cercando di tenere a bada Jack Nicholson con una mazza da baseball venne ripetuta ben 127. Adesso finalmente capiamo perché la Duvall piangeva tutti i giorni durante la lavorazione e a fine riprese aveva l'esaurimento nervoso.

Negli anni Stanley Kubrick si è difeso dall’accusa di perfezionismo esasperante dicendo che, se gli attori non avevano imparato le battute, non ci si poteva non fermare e che, se avesse girato ogni scena 100 volte, non avrebbe mai finito il film.

Kubrick non è stato il solo regista che ha costretto la troupe e il cast a rifare una o più scene. Anche Sam Raimi è un fan dei ciak ripetuti allo sfinimento. C’è da dire, in ogni modo, che i progressi in campo tecnologico hanno permesso di rimediare agli sbagli in fase di post-produzione, per la gioia di attori, produttori, cameraman e direttori della fotografia.