Spy Kids, Robert Rodriguez firma un nuovo film per Netflix

Robert Rodriguez tenta un altro rilancio della sua saga d'azione Spy Kids, rivolta ai più giovani: il secondo tentativo di reboot sarà un originale Netflix.

È confermato: il regista Robert Rodriguez non rinuncia alla sua idea di riproporre Spy Kids... e Netflix gli ha detto sì. Rodriguez lavorerà infatti su un reboot della sua saga cinematografica, realizzando un film originale Netflix, in collaborazione con Skydance e Spyglass Media, in grado di rilanciare il marchio (immaginiamo prevedendo almeno cammei dal passato). Il contratto prevede che Rodriguez, come sempre fa, si occupi di regia, sceneggiatura e produzione del nuovo lavoro.

