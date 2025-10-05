Springsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White si pente di non aver consultato Timothée Chalamet e Austin Butler

News Cinema

Jeremy Allen White interpreta Bruce Springsteen nel biopic Springsteen - Liberami dal nulla, ma non ha consultato le star che hanno a loro volta interpretato leggende della musica.

Jeremy Allen White deve il suo forte successo a The Bear, ma tra non molto sarà al cinema come protagonista di Springsteen - Liberami dal nulla, biopic dedicato a Bruce Springsteen tratto dall’omonimo volume Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes. Trattandosi di un film biografico, racconta del periodo che Bruce Springsteen ha dedicato alla registrazione del suo album Nebraska. Avendo interpretato un’icona musicale, Jeremy Allen White avrebbe potuto confrontarsi con altre star del grande e piccolo schermo che l’hanno preceduto in ulteriori biopic dedicati a celebrità della musica, ma non l’ha fatto e ad oggi rappresenta uno dei suoi rimpianti.

Springsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White rimpiange di non aver chiesto un parere a Timothée Chalamet, Austin Butler o Rami Malek

Interpretando Springsteen nel biopic, Jeremy Allen White si unisce all’elenco di attori che negli ultimi anni hanno interpretato icone musicali sul grande schermo come ad esempio Timothée Chalamet che ha interpretato Bob Dylan in A Complete Unknown nel 2024 o ancora Austin Butler che ha interpretato Elvis nell’omonimo biopic del 2022. O ancora Rami Malek protagonista di Bohemian Rhapsody, distribuito nel 2018 e che l’ha scelto come Freddie Mercury.

Ai microfoni di Variety, Jeremy Allen White ha spiegato di non aver chiesto consigli agli attori che l’hanno preceduto in altri biopic sulle star della musica perché dal suo canto aveva già tutto il supporto di cui aveva bisogno: “Non ho parlato con Austin [Butler], non ho parlato con Rami [Malek], non ho parlato con Timothée [Chalamet]. E a volte vorrei averlo fatto, ma il mio processo è stato un po' diverso perché avevo Bruce. C'era una parte di me che voleva quasi chiudersi in una stanza da sola, e se avessi avuto bisogno di contattare il mondo, allora sarebbe stato proprio lui il mio contatto. Mi sono sentito molto fortunato ad averlo avuto così vicino”.