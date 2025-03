Split Fiction, il gioco Hazelight diventa un film, si cercano attrici e cast tecnico

News Cinema

Il videogioco Split Fiction sembra già replicare il successo enorme del precedente It Takes Two. Josef Fares si riaffaccia allora sul primo amore, il cinema, firmando un accordo tra gli Hazelight Studios e la Story Kitchen per un adattamento cinematografico.

Split Fiction diventerà un film: il videogioco Hazelight Studios pubblicato da Electronic Arts sta macinando già numeri che riecheggiano il colossale successo del precedente It Takes Two, così il lavoro di Josef Fares riporterà il direttore creativo al suo primo amore, il cinema (qualcuno ricorda Jalla Jalla?). È stato infatti stretto un accordo per un adattamento cinematografico dell'ultimo titolo, approdato il 6 marzo su Windows, Xbox Series X/S e Playstation 5. È partita la ricerca degli autori e delle due attrici protagoniste. Speriamo che questo film vada in porto: quello di It Takes Two è ancora in gestazione da anni.

Split Fiction diventerà un film: arriverà prima di It Takes Two su Amazon?

Split Fiction è un gioco d'azione cooperativo, sottogenere specifico che Josef Fares ama molto, avendolo proposto già in A Way Out e It Takes Two. La storia segue Zoe e Mio, scrittrici intrappolate nei loro mondi di fantasia, fantasy per Zoe e sci-fi per Mio. La premessa serve agli Hazelight Studios per citazioni e ammiccamenti spiritosi, costruendo in parallelo come nei precedenti casi l'intesa tra due giocatori (o giocatrici) e i personaggi che controllano sullo schermo. Per A Way Out c'erano due detenuti che volevano evadere, in It Takes Two una coppia di marito e moglie, trasformati in piccole bambole di pezza da un desiderio della loro figlia, stanca di vederli litigare. A una settimana dall'uscita Split Fiction ha già venduto 2 milioni di copie su tutte le piattaforme, per cui si avvia a un trionfo come It Takes Two, che uscito nel 2022 ha superato le 20 milioni di unità alla fine dell'anno scorso. Curiosamente, ora che sappiamo del progetto di un film tratto dall'ultimo lavoro, ci chiediamo se andrà in porto: tre anni fa i dj2 Entertainment studios di Dmitri M. Johnson acquisirono i diritti per un film e una serie da It Takes Two, però non se n'è fatto più nulla, finché Story Kitchen non è subentrata a riconfezionarlo per un prossimo film Amazon. C'è da sperare che questo nuovo accordo per Split Fiction, sottoscritto sempre con Story Kitchen, mostri la velocità che l'altro non ha avuto. L'ironia è che Josef Fares, vulcanico direttore creativo degli Hazelight, celebre nell'ambiente per il suo linguaggio politicamente scorretto in ogni evento pubblico, aveva iniziato proprio col cinema: lui e suoi fratello Fares Fares furono i principali artefici, un paio di decenni or sono, di Jalla! Jalla! e Kops.