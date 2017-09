Spike Lee potrebbe dirigere Nightwatch, primo blockbuster della sua carriera

A parte il remake di Old Boy, dal budget di 30 milioni di dollari, alto solo in un contesto di cinema indipendente, Spike Lee non ha mai affrontato un blockbuster secondo i canoni hollywoodiani.

Stando ad alcune voci, tutto questo potrebbe cambiare con l'ennesimo cinecomic targato Sony: il progetto di Nightwatch fa infatti parte di quell' "universo esteso parallelo Marvel" che la major sta costruendo sui suoi diritti limitrofi a quelli di Spider-Man. Dell'universo fa anche parte il Venom interpretato da Tom Hardy, progetto di cui abbiamo discusso a più riprese.

Nato nel 1993, il supereoe ha un'origin story bizzarra e intrigante: si tratta del dottor Kevin Trench, che assiste alla morte di un vigilante mascherato, per mano di alcuni terroristi. Con suo sommo orrore, scopre che il vigilante è lui stesso... più anziano. Un paradosso temporale.

Sempre secondo alcune voci, Nightwatch sarebbe dovuto comparire già in Spider-Man: Homecoming, ma il suo cameo è stato soppresso. Lee è reduce dal particolare musical Chi-Raq, di due anni fa.