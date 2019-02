Spike Lee gira per Netflix Da 5 Bloods con Chadwick Boseman

È un bel periodo per Spike Lee, con il successo di pubblico e tutti i riconoscimenti e le 6 candidature agli Oscar per il suo BlacKkKlansman, che sicuramente si porterà a casa una se non più statuette. Il regista ha già scelto il prossimo film, intitolato Da 5 Bloods, che realizzerà per Netflix, e uno dei suoi protagonisti, il Chadwick Boseman di Black Panther. In trattative ci sono anche Delroy Lindo, che ha più volte lavorato col regista, e Jean Reno.

Lee è anche produttore e co-sceneggiatore con Kevin Willmott del film, tratto da un copione originale di Danny Bilson e Paul DeMeo, riscritto da Matthew Billingsly. La storia è quella di un gruppo di veterani del Vietnam che tornano nella giungla per ritrovare la loro innocenza perduta.

Le riprese dovrebbero iniziare il mese prossimo. Si tratta della prima collaborazione di Spike Lee col colosso dello streaming. Il regista aveva proposto il copione a varie case di produzione, ma Netflix ha battuto tutto, ansiosa di assicurarsi l'ennesimo nome di prestigio.