Spielberg a Tom Cruise: "Hai salvato il c*** di Hollywood con Top Gun: Maverick"

News Cinema

All'Oscar Luncheon che ha riunito tutti i candidati all'Oscar di quest'anno, Steven Spielberg ha ringraziato Tom Cruise per aver salvato l'esperienza della sala cinematografica.

Si è svolto al Beverly Hilton di Los Angeles l'annuale Oscar Luncheon, un pranzo organizzato dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per onorare tutte le persone che nel 2022 si sono distinte nelle rispettive professioni al servizio dell'industria cinematografica, ovvero tutti coloro che hanno ricevuto quest'anno una nomination ai premi Oscar 2023. Parliamo di più di 180 candidati che hanno pranzato, si sono incontrati e conosciuti, hanno chiacchierato, si sono scattati selfie con i colleghi più famosi ed infine si sono messi tutti in posa per la fotografia ufficiale.

Steven Spielberg e Tom Cruise: l'abbraccio e le parole del regista che ringrazia il divo

Nel momento chiassoso che è seguito dopo la fotografia, in cui tutti parlavano con tutti, qualcuno è riuscito a fare un video dell'incontro e dell'abbraccio tra Steven Spielberg e Tom Cruise. Come sappiamo, il regista ha diretto il divo una ventina di anni fa per due volte, in Minority Report e La guerra dei mondi. Nel video si riesce a sentire Spielberg dire a Cruise queste parole:

"Hai salvato il culo di Hollywood e credo che tu abbia salvato la distribuzione dei film in sala. Sul serio, Top Gun: Maverick può aver salvato l'intera esperienza cinematografica".

Mentre Spielberg è nominato agli Oscar come miglior produttore per The Fabelmans, oltre che per la migliore regia e la migliore sceneggiatura originale, Tom Cruise ha ottenuto la candidatura come miglior produttore per Top Gun: Maverick. L'immenso successo del film ha riportato al cinema un grandissimo numero di spettatori in tutto il mondo, contribuendo a risollevare il business dei film nelle sale cinematografiche e mostrando che gli incassi importanti non sono legati esclusivamente ai film con i supereroi. Nei due anni di sofferenza a causa della pandemia, Tom Cruise è stato imperativo nel congelare il film fino a quando le sale sarebbero tornate ad accogliere il pubblico. L'attore aveva sfidato i vertici della Paramount intimando loro di non azzardarsi a vedere il film a una piattaforma streaming.

Qui sotto il video con Spielberg e Cruise e più in basso il momento in cui i nominati all'Oscar 2023 si sono riuniti per la fotografia.