Spider-Man, un produttore portò Kirsten Dunst dal dentista a sua insaputa: "Voleva che mi rifacessi i denti"

Prima di interpretare Mary-Jane nella trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, Kirsten Dunst subì alcune pressioni da parte della Sony. Intervistata da GQ, l'attrice ha ricordato quella volta in cui un produttore, senza dirle nulla, la portò dritta dal dentista per un 'ritocchino'.

Le pressioni dal punto di vista estetico rientrano probabilmente tra le sfide più dure da affrontare per chi lavora nel mondo dello spettacolo. La cura per il proprio aspetto, a Hollywood e non solo, talvolta sfocia nell'ossessione, spingendo sempre più celebrità a ricorrere sistematicamente alla chirurgia estetica. Nei primi Anni Duemila, tuttavia, non si respirava un clima poi così diverso. Kirsten Dunst, raggiunta da GQ, ha svelato degli spiacevoli retroscena sul suo rapporto con la Sony. La major, a quanto pare, non gradiva in tutto e per tutto il suo aspetto.

Facciamo un passo indietro nella brillante carriera dell'attrice, precisamente fino al momento di vestire per la prima volta i panni di Mary-Jane in Spider-Man (2002). Dunst, allora, aveva circa vent'anni e un debole per il look gotico. Alla premiere londinese del film di Sam Raimi, indossò un rossetto scuro e un vestito nero e molto 'punk' di Rodarte.

Il suo stile, a quanto pare, non rispecchiava l'immagine che la produzione desiderava che proiettasse sul pubblico. La giovane star, tuttavia, non si è mai curata dell'opinione dei piani alti, scegliendo sempre e comunque di esprimere se stessa.

Lo studio diceva: 'Sembra molto goth'. E a loro questo non piaceva, probabilmente perché volevano che assomigliassi a una giovane donna sexy che piacesse ad una fascia più ampia di chiunque andasse al cinema. Non sono mai stata quella ragazza. Non l’ho mai fatto.

Non è tutto. La Sony si è spinta anche oltre, tentando di 'correggere' non solo il modo di vestire di Kirsten, ma anche i suoi tratti. La diva, infatti, ha svelato che, una volta, un produttore la portò senza preavviso dal dentista per convincerla a raddrizzare i denti: "Ero tipo, 'No, mi piacciono i miei denti'."

Una sicurezza certamente da ammirare, considerata la giovane età. E questo, ha affermato Dunst, lo deve alla regista Sofia Coppola, che ringrazia ancora oggi. Il lungo sodalizio tra le due artiste iniziò nel 1999, quando Coppola la scelse per Il Giardino delle Vergini Suicide. “Quando avevo 16 anni - ha raccontato - Ho incontrato Sofia Coppola, che pensava che fossi così 'cool' e carina quando non era così. Lei era tipo: 'Adoro i tuoi denti!'”

Sofia Coppola è stata come una sorella maggiore per la giovane Kirsten. Le ha insegnato a non perdere mai la fiducia in se stessa e non lasciarsi influenzare da chi tentasse di cambiarla. "Non me ne rendevo conto in quel momento - ha aggiunto la 41enne - Me ne sono resa conto più tardi, nelle decisioni che ho preso. Non cambiare i denti, non farmi gonfiare le labbra, o qualunque altra cosa. Ne sono certa ancora oggi: non ho intenzione di rovinare la mia faccia e sembrare un mostro. Preferisco invecchiare e interpretare buoni ruoli".

Kirsten Dunst sarà dal 18 aprile nelle nostre sale con Civil War di Alex Garland, in cui recita accanto al marito Jesse Plemons. Nel thriller, l'attrice interpreta una reporter che documenta la guerra civile in un futuro distopico e catastrofico.