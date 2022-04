Spider-Man: No Way Home: l'inedito trailer con Andrew Garfield e Tobey Maguire che avremmo voluto vedere mesi fa

News Cinema

In occasione della Giornata Nazionale del Supereroe, la Sony ha diffuso un nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home nel quale Tom Holland è affiancato da Andrew Garfield e Tobey Maguire, anche loro con il costume dell'Uomo Ragno.

Vi ricordate per quanto tempo, prima dell'uscita in sala di Spider-Man: No Way Home, si è parlato dell'eventuale presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire nel cinecomic con Tom Holland, ovviamente entrambi nei panni dell'Uomo Ragno ma provenienti altri universi? Certo che vi ricordate, così come sapete benissimo che nel trailer del terzo capitolo della nuova saga del supereroe dal costume rosso e blu non si vedevano i suoi doppi, per così dire, ed è stato giusto così. Oggi, però, è arrivato un nuovo trailer, nel quale gli altri Spider-Man ci sono eccome. Forse avrebbe fatto più effetto se la Sony lo avesse diffuso subito prima del 15 dicembre, ma così avrebbe guastato la sorpresa.

Le voci di un probabile ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire avevano cominciato a circolare quando era stata annunciata la presenza, in Spider-Man: No Way Home, del Dottor Octopus di Alfred Molina e dell'Electro di Jamie Foxx, ai quali si sono aggiunte altre nostre vecchie conoscenze, sempre appartenenti al gruppo dei villain delle due saghe precedenti a quella di Jon Watts. All'epoca, mentre Maguire aveva fatto "il pesce in barile", Garfield aveva negato fino alla morte di aver recitato nel film.

