Spider-Man No Way Home intoccabile al boxoffice italiano del weekend, Will Smith e Scream lo inseguono

Spider-Man No Way Home continua a condurre un botteghino italiano in discesa: stacca anche nuove entate blasonate come Una famiglia vincente con Will Smith e il nuovo Scream.

Spider-Man No Way Home è ancorato alla vetta del boxoffice italiano del weekend: dall'uscita del 15 dicembre il film con Tom Holland è intoccabile, persino nel contesto di incassi generali in ulteriore calo del 36%, stando alle rilevazioni Cinetel. Anche le nuove entrare più quotate non riescono a scavalcarlo. Questo fine settimana il cinecomic ha portato a casa altri 507.500 euro, per un totale titanico di 22.634.000: nel mondo si parla di 1.625.000.000 dollari. Solo per Peter Parker la pandemia sembra non esistere.

Debutta in seconda posizione, con quattro giorni a disposizione, il biografico Una famiglia vincente - King Richard con Will Smith, storia vera di Richard Williams, padre allenatore delle tenniste Venus e Serena. Il film di Reinaldo Marcus Green parte qui da noi con 396.000 euro (nel mondo ha portato a casa solo 27.558.000 dollari, ma è uno dei titoli proposti negli Usa in contemporanea streaming su HBO Max).

È solamente al terzo posto con 359.000 euro qui da noi l'esordio del sequel / reboot di Scream firmato Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, omaggio all'eredità di Wes Craven, ancora con Courteney Cox, Neve Campbell e David Arquette. Una reazione molto lontana da quella americana, perché negli States l'eccellente partenza da quasi 31 milioni di dollari è riuscita a scalzare No Way Home dalla vetta, con un budget di "appena" 25 milioni! Scream si avvia a diventare un successo, almeno in patria.