Spider-Man No Way Home, Holland, Maguire e Garfield in un assaggio dei contenuti speciali per l'uscita digitale

News Cinema

Su Twitter è possibile vedere un frammento del confronto tra Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, parte di uno dei contenuti speciali nelle edizioni digitali Ultra HD 4K e Blu-ray, in uscita ad aprile.

Appena ieri vi abbiamo comunicato che Spider-Man No Way Home sarà disponibile da aprile in Ultra HD 4K e Blu-ray, anche se si aspetta ancora una data precisa per l'Italia e un elenco dei contenuti speciali. Da questi contenuti speciali arriva però oggi un video diffuso su Twitter in modo non ufficiale, riguardante una conversazione tra Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, i tre Spider-Man che non troppo a sorpresa si sono divisi il gran finale del lungometraggio di Jon Watts.





Of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12!



Pre-order now: https://t.co/NdIF00TmQm pic.twitter.com/wENrBVfe7S — Sony Pictures (@SonyPictures) February 23, 2022

Spider-Man No Way Home in Blu-ray e Ultra HD 4K, i tre Spider-Man a confronto

Nel frammento di video dai contenuti speciali di Spider-Man No Way Home, Tom Holland con Tobey Maguire e Andrew Garfield spiega un aspetto importante della sfida di allestire sequenze con tre incarnazioni diverse del Tessiragnatele: ognuno di loro era ancora più spinto a trovare un proprio stile di movimento e combattimento, per distinguersi dagli altri. Maguire poi, sempre nel breve frammento, scherza sulle sue difficoltà nel tenere il segreto sulla sua partecipazione, eco delle analoghe difficoltà raccontate da Garfield qualche settimana fa... Leggi anche Spider-Man No Way Home, Andrew Garfield e le bugie a Emma Stone