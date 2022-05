Spider-Man, Miles Morales in Cip & Ciop Agenti Speciali? Il cammeo difficile da notare!

News Cinema

I fan più accaniti di Miles Morales e Spider-Man: Un nuovo universo hanno notato un cammeo speciale nel folle Cip & Ciop: Agenti Speciali. Ben nascosto, ma il film su Disney+ non si è fatto mancar nulla!

Sta facendo discutere almeno gli appassionati di animazione il sorprendente Cip & Ciop Agenti Speciali su Disney+, un film che doveva essere il reboot della serie tv di trent'anni fa e poi è diventato un omaggio a Chi ha incastrato Roger Rabbit, comprensivo di cammeo: ebbene, i fan Marvel, in particolare quelli di Miles Morales, sono riusciti a notare un inchino a Spider-Man: Un nuovo universo. L'avevate visto? E dov'era?

Spider-Man e Miles Morales in Cip & Ciop Un nuovo universo

Nessuno può ingannare i fan Marvel, specialmente quelli che attendono di rivedere il Miles Morales animato in Spider-Man: Accross the Spider-Verse (Part One), in arrivo nel giugno 2023 dalla Sony Pictures Animation. Gli occhi attenti hanno infatti colto una citazione del premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo in un'inquadratura del delirante Cip & Ciop Agenti Speciali, un finto reboot che su Disney+ ha omaggiato l'arte intera dell'animazione, in tutte le sue forme, guardando a Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Sullo sfondo di una sequenza con i due protagonisti, è fuori fuoco in secondo piano, però perfettamente identificabile, il murale "expectations" di Miles. Qualcuno ha sottoposto lo scatto a uno dei coautori del film animato, l'indefesso autore e producer Phil Lord, della premiata ditta Lord & Miller. Il commento di Lord su Twitter è stato ironico: "Cip e Ciop sono canone".





Chip and Dale are canon https://t.co/NRHOMGR1oL — Phil Lord y Betancourt (@philiplord) May 22, 2022