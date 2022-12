Spider-Man, dopo No Way Home Sony assicura che il quarto film arriverà

News Cinema

Dopo Spider-Man: No Way Home, l'universo Sony-Marvel non ha chiarito le proprie intenzioni ma un nuovo aggiornamento ha riacceso la speranza: qual è il destino di Tom Holland?

Con Spider-Man: No Way Home si è conclusa la prima trilogia con protagonista Tom Holland. L’ultimo capitolo dell’appassionante avventura di Peter Parker alle prese con il Multiverso ha segnato la storia dell’MCU, battendo record al botteghino con la sua uscita di dicembre 2021. E, avendo raggiunto un obiettivo così elevato, gli spettatori attendono con ansia aggiornamenti in merito ad un prossimo film. Per fortuna pare che Sony abbia tutta l’intenzione di approfondire ulteriormente lo Spider-Verse. La produttrice Amy Pascal, come puntualizza ScreenRant, non molto tempo fa ha rivelato di avere delle idee per un’altra trilogia, eppure né Sony né Marvel hanno ufficializzato l’uscita di un quarto film con Tom Holland.



Spider-Man: No Way Home: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Spider-Man, dopo No Way Home arriverà un altro film secondo Sony

L’uscita di Spider-Man: No Way Home ha posto le basi per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Inoltre il film è stato particolarmente apprezzato dai fan storici di Spider-Man, poiché anche Tobey Maguire e Andrew Garfield sono stati coinvolti nel progetto. Hanno indossato ancora una volta l’iconico costume di Peter Parker e aiutato la versione di Tom Holland a ripristinare le fratture nel Multiverso con il supporto di Stephen Strange. Ma ora che quel capitolo è giunto al termine, cosa ne sarà di Spider-Man? A regalare un piccolo aggiornamento è stato il presidente della Sony Tom Rothman.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Rothman ha precisato che un nuovo film live action di Spider-Man è assolutamente previsto, anche se non si sa quando. Ed è da intendersi come un capitolo 4 nell’MCU, quindi un sequel di No Way Home. Purtroppo Rothamn non ha voluto o potuto sbilanciarsi più del dovuto, per cui non ha spiegato quando uscirà il film. Così come non sappiamo se effettivamente Tom Holland riprenderà il suo ruolo. Considerando il finale del terzo film, è possibile che molti dei personaggi principali non facciano ritorno, come Ned e MJ che hanno dimenticato Peter Parker e sono pronti a frequentare il MIT. Ufficialmente gli attori della precedente trilogia non figurano nel progetto, neppure Tom Holland, ma come sottolinea ScreenRant è molto probabile che l’attore firmi un altro contratto con Sony per interpretare ancora una volta Peter Parker.