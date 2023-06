Spider-Man Across the Spider-Verse, le previsioni sugli incassi del film Sony

News Cinema

Piccolo grande evento per i fan di Spider-Man, della Marvel e della grande animazione, Spider-Man Across the Spider-Verse comincia la sua corsa al boxoffice mondiale. Ma quanto incassò il precedente? Cosa dicono gli analisti di oltreoceano sulla performance possibile del sequel?

E arriva finalmente al cinema Spider-Man: Across the Spider-Verse, il cinecomic alternativo targato Sony Pictures Animation, che glorifica il disegno e l'animazione, seguito di quella sorpresa che nel 2018 fu Spider-Man: Un nuovo universo, premio Oscar come miglior film animato nel 2019. A quali cifre può puntare al boxoffice mondiale e italiano? Riflettiamoci, con l'aiuto di Deadline e con gli archivi della nostrana Cinetel. Leggi anche Spider-Man: Across the Spider-Verse, la recensione del sequel targato Sony Pictures Animation

Spider-Man Across the Spider-Verse, la scommessa al boxoffice della Sony Pictures Animation