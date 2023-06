Spider-Man Across the Spider-Verse, la sequenza LEGO ha un segreto

News Cinema

Se avete visto Spider-Man Across the Spider-Verse, il breve flash LEGO dovrebbe avervi fatto ridere di gusto: pensate che i produttori e sceneggiatori Phil Lord e Chris Miller ci abbiano lavorato come su Lego Movie? Sbagliato. Chi ha realizzato quei pochi secondi?

Se avete visto Spider-Man Across the Spider-Verse avrete notato che nel film della Sony Pictures Animation c'è una scena in LEGO, animata in stop-motion, raffigurante uno dei tanti "universi Spider-Man" che popolano l'avventura di Miles Morales. Dal momento che dietro il film ci sono Phil Lord e Chris Miller, che pure scrissero e diressero per la Warner The Lego Movie, è facile immaginare che si possano essere rivolti all'Animal Logic per le animazioni di quella clip. La realtà è invece più folle: uno dei tre registi del film, Joaquim Dos Santos, l'ha rivelata durante una conferenza organizzata da Collider dopo una proiezione.



Spider-Man: Across the Spider-Verse: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La sequenza LEGO di Spider-Man Across the Spider-Verse è stata realizzata da un quattordicenne

Da anni la LEGO autorizza e incoraggia la realizzazione dei "Brickfilm", i cortometraggi in stop-motion creati con i celebri mattoncini e le iconiche minifig: non deve quindi stupire che la sequenza LEGO di Spider-Man Across the Spider-Verse non sia arrivata da uno studio blasonato come l'Animal Logic (che lavorarono sui Lego Movie), bensì... da un ragazzino quattordicenne, uno youtuber che risponde al nome di LegoMe_TheOG! La decisione di affidare proprio a lui la sequenza deve averlo spiazzato... Joaquim Dos Santos, coregista del film con Kemp Powers e Justin K. Thompson, ha raccontato come sia andata:

La cosa divertente di quella scena LEGO è che c'era un ragazzino che aveva ricreato uno dei teaser per i social media [lo vedete qui in basso, ndr], e l'abbiamo assunto! Un lavoro fatto da una persona di 14 anni. C'era lui con il padre che gli ha dato una mano, ma è stata una cosa proprio bella. Ve l'immaginate quella telefonata? Secondo me hanno pensato che fosse uno scherzo: "Ma di cosa state parlando?"