Spider-Man 4, Tom Holland ha letto una bozza della sceneggiatura: "Stanno facendo un ottimo lavoro"

News Cinema

La sceneggiatura di Spider-Man 4 è in fase di stesura e Tom Holland ha avuto l'opportunità di leggere una prima bozza, ammettendo di essere entusiasta.

Tom Holland affronta ancora una volta il ritorno con Spider-Man 4 e anticipa di aver già dato un’occhiata alla sceneggiatura in fase di stesura. Essendo un membro stabile del franchise e dell’universo Marvel, Tom Holland ha avuto il privilegio di sbirciare dietro le quinte della produzione e, ai microfoni di ComicBook, ha raccontato di aver buttato l’occhio su una bozza arrivatagli in queste settimane e che gli avrebbe “acceso un fuoco dentro”.



Spider-Man: No Way Home: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Spider-Man 4, Tom Holland ha letto la prima bozza di sceneggiatura ed è entusiasta

Come raccontato a ComicBook, dopo aver letto la prima bozza di sceneggiatura di Spider-Man 4, Tom Holland avrebbe avvertito gioia e soddisfazione tanto da celebrare in compagnia della sua dolce metà Zendaya, che nella precedente trilogia ha interpretato MJ. Dopo il finale di Spider-Man: No Way Home, in tanti hanno temuto per il destino di Peter Parker ormai tutto solo nel mondo. A causa dell’incantesimo lanciato da Doctor Strange e per risanare la ferita nel Multiverso, Peter ha preso una dura decisione e fatto sì che tutti i suoi cari andassero avanti, pur non avendo più ricordo di lui. In merito alla sceneggiatura, Tom Holland ha raccontato con speranza durante un episodio del podcast My Best Decision:

C'è bisogno di lavorarci, ma gli autori stanno facendo un ottimo lavoro. L'ho letta tre settimane fa e mi ha davvero acceso un fuoco dentro. Zendaya e io ci siamo seduti, l'abbiamo letto insieme e a volte saltellavamo per il soggiorno. Mi ha dato la sensazione che sia un vero film degno del rispetto e della passione dei fan, che poi è proprio ciò che voglio.

Non è chiaro di cosa parlerà il quarto film di Spider-Man. Si vocifera, però, che il film in questione potrebbe collegarsi all’imminente Venom: The Last Dance, in particolare al nuovo villain introdotto nel film, quale Knull. A detta della regista di Venom 3, infatti, per Knull questo terzo capitolo rappresenta soltanto un trampolino di lancio e sarebbe destinato a molto di più. Parole che suggeriscono un coinvolgimento più interessante del villain nel MCU: potrebbe vedersela anche con Spider-Man?