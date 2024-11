Spider-Man 4 con Tom Holland rimandato al Natale 2026?

News Cinema

Se le voci fossero confermate, non sarebbe un grande spostamento, visto che lo Spider-Man 4 con Tom Holland era previsto nell'estate del 2026. Ci sono problemi? Sì, ma non relativi al progetto in sé.

Forse bisognerà aspettare più del previsto per vedere al cinema lo Spider-Man 4 con Tom Holland, ma - se le voci saranno confermate - non si tratterà di un enorme slittamento: gli scooper Jeff Snyder e ViewerAnon concordano su uno spostamento del film di Destin Daniel Cretton dal luglio 2026 al Natale 2026. Come mai si starebbero cambiando le date di un film così imponente, mossa sempre delicata? Tom Holland ha il suo da fare con Christopher Nolan. Leggi anche Spider-Man 4, che succede? Spoilerati all'improvviso titolo, cast e trama del film Marvel/Sony

Spider-Man 4 arriva a Natale 2026? Le indiscrezioni danno l'annuncio imminente